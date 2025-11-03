白衣沾污漬、穿到發黃？清潔專家揭1天然漂白劑　去漬柔順更抗菌

很多人穿白色衣服、褲子時都會有個困擾，就是吃東西一不小心噴到了，那麼可就難洗了，而要是穿太久還要擔心它變黃，怎麼洗都洗不乾淨。這時候有些人可能會想用漂白水或小蘇打粉，但就有清潔專家分享，其實「檸檬汁」才是最有效的方法，甚至還有「衣物柔順精」的功效。



據英國《每日快報》一篇訪問清潔公司Daily Poppins的清潔專家貝爾曼說法，白色襪子往往會沾染灰塵、髒污，穿久還會變黃，比起其他顏色的襪子更難清洗，這時候就能使用「檸檬汁」。貝爾曼提到，檸檬汁有強大的去污力，因為它之中的酸具有「抗菌、防腐、天然漂白劑」的功效。

要怎麼用檸檬汁洗衣服呢？貝爾曼分享，先將沾有污漬的白色衣物泡在溫水中，之後加入檸檬汁，浸泡時間約2到3小時，最後再將它取出，並以正常洗衣機洗滌的方式和程序做清潔，這樣染黃、染黑的白色衣物，就會煥然一新。

而檸檬汁除了能有效去污之外，還能作為天然的織物柔順劑，因為檸檬汁中含有檸檬酸，可以分解洗滌劑或肥皂留下的殘留物。除此之外，常見的白醋、小蘇打粉，也都是不錯的清洗劑，就連廚房常用的「洗潔精」，也能用來清洗白色衣物，去污效果同樣不錯。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】