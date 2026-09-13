羅志祥談媽媽患阿茲海默症近況　坦言接受被遺忘：只要她健康就好

羅志祥（小豬）的母親近年患上阿茲海默症，記憶力逐漸退化，甚至偶爾會忘記兒子是誰。小豬近日上節目再談媽媽近況，坦言自己學會接受，現在最重要的不是母親是否記得自己，只要她健康、開心就足夠。



羅志祥分享媽媽患阿茲海默症近況

小豬近日出席台灣綜藝節目《小姐不熙娣》時，分享患有阿茲海默症母親的近況。

小S問及羅媽媽的狀況，他回應媽媽狀況良好、過得很開心，對她來說每天都是一個全新的開始。羅媽媽患阿茲海默症後，可能因為忘卻了以前的煩惱、壓力，而且以前多花時間照顧流浪狗，現在反而變得更輕鬆。小豬直言對媽媽來說是「很棒的休息」。

被母親忘記也沒關係 只希望她健康就好

他透露媽媽有時會忘記他是誰，原本以為如果有一天真的被媽媽忘記，自己一定會很傷心，但當事情真正發生時，他反而只在乎媽媽是否健康。有一次媽媽突然問他「阿祥呢？」，他只笑說阿祥在後面，但媽媽下一秒又記起來。他坦言：「只要她健康就好，有沒有忘記沒關係，我幫她記得就好」。

把握時間帶母親四處旅遊

他表示上天已經安排好，遇到這個處境就只能慢慢接受。他亦已經做好心理準備，知道有天媽媽可能會完全忘記他，所以現在一有時間，他就會帶媽媽四處旅遊。雖然媽媽可能轉眼就忘了，就至少他們有拍照記錄下來。

去年已公開病情盼外界多包容

小豬早於2025年在社交媒體公開媽媽的病情，希望就媽媽帶來的困擾而致歉，希望大家能多包容。當時他就表示，媽媽在日常生活中會頻繁重複話題，隔天好像「按下了重新開始鍵」，每天所面對的人和事都像全新的。

阿茲海默症（Alzheimer's Disease）

阿茲海默症為最常見的認知障礙症類型，成因暫時未明，佔所有病例近八成。因腦細胞出現病變，導致大腦產生異常的β類澱粉蛋白斑塊和神經纖維結，破壞腦細胞間的連結，進而擾亂信息傳遞。研究顯示，這些異常蛋白在疾病出現之前的15至20年便開始在大腦中累積。

隨著大腦受影響的區域和病情發展，患者的認知能力會出現漸進式的衰退，整個病齡可達10-20年。由初期主要出現近期記憶衰退(無記性)，忘記剛發生的事和說過的話、需以較多時間完成慣常工作及學習新事物出現困難等，逐步影響至理解及表達能力、難以辨認方向和時間、情緒行為亦有機會受影響、或喪失日常生活能力等。

資料來源：香港認知障礙症協會