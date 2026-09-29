另一半常說「都是你的錯」？別再傻傻道歉　學懂溝通設立情緒界線

伴侶習慣把大小事情都怪到你身上，長期下來可能讓人疲憊、自責，甚至開始懷疑自己。心理師提醒，理解對方情緒來源不代表必須承受責怪。面對衝突，應釐清具體責任、避免無止境爭辯，也要建立界線。健康關係不是一方不斷道歉，而是雙方都願意為自己的行為負責。



「都是因為你」、「如果不是你，我根本不會這樣」、「這件事你也有問題」……當伴侶習慣把生活中的大小問題都歸咎於你，久而久之，不只容易讓人疲憊，也可能逐漸懷疑自己：是不是我真的很糟？

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伴侶什麼都怪你？先分辨「討論責任」和「情緒甩鍋」

一段健康的親密關係中，兩個人當然可以討論「這件事到底是誰做錯了」。例如忘記重要約定、沒有完成彼此分配的家務，確實可能需要承擔相對應的責任。但「討論責任」和「把問題全部歸咎於一個人」並不一樣。

如果伴侶經常出現

「都是你害的」

「什麼事情都要我收拾」

「跟你在一起就是一直倒楣」



等說法，而且不論事情起因為何，最後都變成你的錯，就值得注意這是不是已經形成固定的互動模式。

心理學上，人面對挫折時，確實可能會產生「歸因」的傾向。把問題歸咎於別人，有時候能讓自己暫時不用面對無力感、失敗感或愧疚感。也就是說，伴侶不一定每一次責怪你，都是經過思考後認定「事情百分之百是你的責任」，而可能是在情緒高漲時，把自己的挫折感投射到最親近的人身上。

理解這一點，不代表要合理化對方的行為。

知道對方為什麼這麼做，是為了幫助自己看清楚關係，而不是告訴自己「他有壓力，所以我應該承受」。如果每次衝突最後都變成你道歉、你認錯、你負責，而對方從不檢視自己的行為，那麼真正需要處理的，就不是單一事件，而是這段關係裡的權力與責任分配。

不要急著證明「不是我的錯」，停止無止境的爭辯

面對一個習慣責怪你的伴侶，很多人的第一個反應是急著解釋。與其一直試圖說服對方，不妨先把討論拉回具體事件。例如可以說：

我願意討論這件事情，但我們先講這一次發生了什麼，不要把以前所有的事情都拿出來。

或者說：

如果你覺得我有哪個行為需要改變，可以直接告訴我具體是哪一件，我們一起討論。但我不接受『什麼事情都是我的錯』這種說法。

這種回應不是冷漠，也不是逃避，而是在替衝突設定界線。

同時也可以問自己一個重要問題：「這件事情真的有我的責任嗎？」如果確實是自己的疏忽，可以承認：「這部分是我沒有做好，我願意處理。」

但如果不是自己的責任，也不需要為了讓對方消氣而道歉。真正健康的道歉，是為自己的行為負責，而不是用道歉換取關係暫時恢復平靜。

長期被責怪容易自我懷疑

如果一個人長期被伴侶責怪，最需要注意的其實不是「下一次要怎麼回嘴」，而是自己的心理狀態是否已經開始改變。

當一個人開始為了避免伴侶責怪，而不斷壓縮自己的需求、修改自己的行為，甚至害怕表達不同意見，就代表這段關係可能已經出現值得正視的失衡。

心理師會鼓勵伴侶建立一個基本原則：每個人都必須為自己的行為負責，但沒有人需要為另一個人的所有情緒負責。

伴侶可以因為你的行為感到難過、生氣或失望，但「我因為你而生氣」和「所以你必須負責讓我的情緒消失」是兩件不同的事情。

如果對方不只是責怪，而是進一步出現羞辱、貶低、威脅、控制、孤立你，或讓你長期處於恐懼之中，那就不應該只把它視為「溝通不良」。一段關係不可能永遠沒有衝突，但健康的關係應該讓兩個人都能承認自己的部分，而不是永遠固定由其中一個人當「犯錯的人」。

如果你已經很努力溝通，對方仍然拒絕承擔任何責任，甚至把所有問題都歸咎於你，那麼真正需要思考的可能不是「我還能怎麼做才不會被怪」，而是：「這段關係，是否已經沒有留給我一個可以安心做自己的位置？」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：伴侶什麼都怪你！別急著證明自己沒錯，先看懂「責怪」背後的關係模式】