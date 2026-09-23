外傭偷竊｜外傭突然短訊告別揭逾50萬金器失竊曾半年光顧9間當舖

TVB節目《東張西望》早前報道一宗外傭偷竊案。一名僱主陳先生指，家中外傭突然不辭而別，其後發現家中夾萬內大批金器及現金失去蹤影，失竊物品價值逾50萬元。當中更包括已故母親送給他的金飾。



日前，TVB節目《東張西望》報導了一宗外傭偷竊案。僱主陳先生指，當日家中外傭突然在家庭群組傳送一則道別訊息，表示自己已經離開香港，並為過往所做的事道歉，希望僱主能原諒她，同時交代他們照顧好兒子，並稱已將辭職信放在衣櫃內，隨後立即退出群組。

僱主陳先生指，當日家中外傭突然在家庭群組傳送一則道別訊息，表示自己已經離開香港，並為過往所做的事道歉，稱已將辭職信放在衣櫃內，隨後立即退出群組。（YouTube@TVB (official)）

夾萬金器現金不翼而飛

陳先生收到訊息後覺得奇怪，便將訊息轉發給外傭中介。對方第一時間提醒他：「即刻返屋企睇吓有冇嘢唔見先。」回家後，陳先生打開夾萬，才發現裡面的大批金器不翼而飛，包括十多粒金豆、金戒指，以及一條約重二両的金鏈，另外有1萬元現金亦不見，單是金器價值已達約50萬元。

其中一件金器更是陳先生已故母親的遺物。這件金飾是母親在他結婚時送的禮物，在母親離世後，他一直用作紀念，從沒想過使用或變賣，沒想到最後被盜。

他估計外傭可能早已掌握他們一家的生活習慣。他指太太有時與孩子外出時，連鎖匙都未必帶，這段時間家中沒有人，他懷疑外傭就是趁這段期間下手。

警方追查發現外傭半年曾光顧9間當舖

陳先生隨即報警，警方調查後發現涉事外傭曾於今年1月至7月期間，先後去過9間當舖典當金器。陳先生質疑當舖，為何外傭多次典當價值不菲的金器，仍照常接收，沒有進一步核實物品來源。

不過，對方只回應只要外傭沒有表明是賊贓，一般就會接受典當。職員表示，他的損失已經算少，曾有人拿價值逾百萬元的手錶典當。

涉事當舖疑非首次涉外傭偷金

《東張西望》主持梁敏巧其後到其中兩間涉事當舖查詢。第一間當舖拒絕回應事件，但節目組發現，該店過往疑似在另一宗《東張西望》外傭偷金事件中出現過。

陳先生亦指曾在社交平台發現有外傭放售一條疑似是自己失竊的金鏈，因此懷疑該名外傭是專為這間當舖轉售金器。

另一當舖稱貴重押品才會問來源

至於另一間當舖的負責人則回應指，在收取押品時會視乎物品價值決定是否進一步詢問：「見到件嘢咁大件咪問吓囉，唔通姐姐拎隻戒指仔嚟又問咩？」被問到是否認得涉事外傭時，負責人稱每日都有不少外傭到店，逢星期日更特別多，難憑外貌認出客人。

事主批制度難保障僱主

其後警方聯絡陳先生跟進，稱第一間當舖因案件未有人被捕或定罪，因此不會交還金器。另一間當舖則願意與陳先生協商，由雙方分擔典當金額，並把金器交還給他。陳先生對結果感到無奈，亦質疑現行制度對僱主沒有保障。