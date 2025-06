【鄧明儀:幸福育兒】小朋友難湊或缺乏安全感 專家提醒陪伴的重要

親友們常露出羨慕的眼光跟我說:「你就好,㦡㦡咁易湊,又愛笑!」並紛紛埋怨:「我個女好懶」、「我個仔好難湊」……把責任統統往幾個月大的嬰孩身上推。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



雖然一般嬰兒的脾性大致可分為溫和型、慢熱型、難纏型,甚至混合型幾大類,但如果把所有事都歸咎於嬰兒「難湊」與「易湊」這麼簡單,無論對嬰兒、對父母都很不公平!

我並非甚麼育兒專家,只是用心地、勤力地學習做母親,並希望陪伴孩子了解這個奇妙的世界。我也喜歡多聽、多問、多觀察別人的育兒問題,例如有朋友投訴兒子由初生至今喊足一百日,原來兒子甫出世便與初來港的孟傭同房。試想BB離開溫暖的子宮來到陌生的世界,既得不到母乳的餵哺,又未能在照顧者身上感受到愛與呵護,甚至摸不到、聽不到最熟悉的媽媽,缺乏安全感的BB便惟有以哭聲喚起父母的注意。

另一親戚的女兒已13個月大,然而於成長與發育的過程中:四握五抓六翻身七坐八爬統統未會,原來朋友家裏工人成群,又有爺爺嫲嫲萬千寵愛在一身,終日被抱,卻沒訓練大小肌肉,難怪只懂吃與睡。

說穿了!育兒沒有天書,只有種瓜得瓜。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「育兒是種瓜得瓜」