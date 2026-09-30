幼稚園選校指南｜別只看名氣成績！專家教看四大校園安全細節

選擇幼稚園時，家長常聚焦在學術成績、學校名氣、升小銜接等要求，卻忽略最重要的校園安全。本文剖析家長於學校實地考察時，需要注意的四大校園安全細節位，以及參觀學校時，需要了解的三大事項。是次文章，結合國際培幼會（香港）多年來推動守護兒童工作的經驗，以及香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園伍詠恩校長參與培幼會「守護兒童學校」支援及嘉許計劃的實踐心得，為家長剖析實戰心得。



隨着《強制舉報虐待兒童條例》生效，社會對兒童安全的關注日益提升。家長選校時，宜主動了解學校是否具備完善的守護兒童機制，並觀察相關理念有否融入日常運作，例如師生互動、活動安排及突發應變程序，確保孩子在安全的環境中成長。

香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園伍詠恩校長

守護兒童為選校重點

一套完善的《守護兒童政策》必須涵蓋明確的成人行為界線、教職員培訓，以及清晰的處理機制。評估一所學校時，不應只停留於考慮「有沒有政策」，更要觀察教職員有否將守護理念落實到每天的校園日常之中。

過去兩個學年，全港共有 117 間幼稚園參與了國際培幼會（香港）「守護兒童學校」支援及嘉許計劃。透過專業顧問支援、教職員培訓及適齡教材，協助學校從政策、程序、人員至文化範疇，全面完善校園守護機制。不少參與學校均反映，計劃為校園氛圍帶來了實質的轉變，守護兒童的意識顯著提高，教職員不再單憑直覺處理兒童情緒，兒童更懂得表達個人界線，家校之間的信任度亦隨之大大提升。

校園安全網四大細節

伍詠恩校長指出，保護政策必須轉化為充滿溫度的校園共同文化。

細節一：政策先由成人做起，確立清晰互動界線

守護兒童必須從建立成人的界線做起，學校透過培訓提升老師的敏銳度，例如當留意到幼兒情緒變化，老師需要主動了解背後原因。此外，對於外來訪客或家長義工，入園時均須登記並簽署包含拍攝及私隱規範的承諾書，從源頭為孩子把關。

細節二：教導身體自主與界線

學校會配合每月的單元主題，加入保護身體的概念。透過與駐校社工合辦的工作坊、大型布偶及情境故事等，讓孩子在無壓力下分辨「好與不好的接觸」。伍校長指出，孩子們對情境故事反應極大，聽到故事中出現陌生人拖手的情節，會立刻大叫「唔好啊！」。同時，學校亦設有情緒遊戲小組，教導幼兒辨識及接納負面情緒，學會自我舒緩。

細節三：將守護教育延伸至家庭及照顧者

學校發現部分家長或主要照顧者（如祖父母）在管教時，偶爾會沿用較為傳統的打罵思維。為此，學校特別為父母及長輩照顧者舉辦講座，引導大人更新管教觀念。家校管教手法一致，才能讓孩子在家中也願意主動求助。

細節四：團隊定期檢討，靈活應變守護策略

伍校長分享，學校定期進行全體教職員會議，共同檢視校內兒童的整體狀況。若發現特殊狀況，團隊會即時商討對策。這種持續檢討的文化，確保了安全網能時刻因應兒童需要而發揮作用。

孩子自覺保護身體及設界線為實踐成效

在推動守護兒童工作的過程中，伍校長最深刻的體會，來自孩子日常中慢慢展現出對身體界線的意識。伍校長分享曾有男孩子想拖著女同學一起玩滑梯，女童勇敢且有禮貌地拒絕：「我唔拖啊，我哋一齊行過去啦」；亦有孩子回家向媽媽反映，不喜歡被同學「唧手板」。這些看似平常的生活片段，正正反映孩子已學懂辨識不舒服的接觸，並懂得向信任的成年人表達。對幼兒而言，這種能力正是保護自己、建立自信和與他人健康互動的重要基礎。

圖片來源：香港培幼會

學校開放日必問三條問題

結合伍校長的前線經驗，家長在參加幼稚園開放日或實地參觀時，不妨直接向校方提出以下三個問題，深入了解學校的安全防護機制是否全面：

提問一：「學校舉辦戶外活動時，有甚麼具體的風險評估？」

外出參觀最考驗學校的安全機制。家長可查問校方出發前會否實地視察環境（例如：評估落車地點是否安全、洗手間安排等），確保做足事前的風險管理。

提問二：「進行校外活動時，師生的照顧比例如何編排？」

戶外環境變數多，校外的照顧比例理應比校內更為嚴密。家長可藉此了解學校會否加派人手，或安排受過培訓的家長義工隨團協助，確保幼兒得到充足照顧。

提問三：「若我的孩子比較好動，學校會如何跟進？」

這能反映學校的應變彈性。伍校長舉例，若家長反映孩子易走失，重視兒童安全的學校會彈性調整，在活動時加派人手作針對性照顧，體現對兒童個別差異的保護。

總結而言，選校時將問答所得的資訊與實地觀察一併考慮，才能為子女挑選一所真正安全的學校。一個能讓孩子感到被愛、被尊重的環境，才是他們身心健康發展的最佳起點。