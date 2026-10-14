南區親子遊｜兩日玩盡海洋公園+水上人艇仔粉 附新酒店人均$346起

南區親子好去處2026｜說到南區，海洋公園是必到之處，但你有否到南區體驗香港仔水上人文化？不妨帶小朋友深入體驗南灣，閒逛鴨脷洲大街且認識香港漁村歷史，甚至乎可到香港仔海傍，體驗在懷舊舢舨船食艇仔粉。有時間的話，更可到赤柱遊走、見證歷史建築，為這趟南區之旅畫上完美句號。



Day 1：海洋公園放電攻略 ➔ 港鐵黃竹坑站THE SOUTHSIDE親子美饌

早上先到海洋公園遊玩，趁著人流未達高峰期，建議先搭纜車或海洋列車到另一邊玩機動遊戲、海洋館等參觀，避開人潮及高溫天氣。特別活動推介：海洋奇觀推出浮潛體驗，近距離接觸鯊魚和鯆魚；其他展館更有與企鵝、海豚互動！

下午可回到大門口那邊，與大熊貓雙胞胎「加加」、「得得」見面，更可前往『大熊貓之旅』展館隔著展區玻璃欣賞牠們活潑可愛的日常姿態。

晚上可步行到黃竹坑站的 THE SOUTHSIDE 商場用膳，商場有多元化餐飲及完善的母嬰室及育嬰設施，具備親子友善元素。

Day 2：香港仔漁港文化慢活遊：鴨脷洲街渡+正宗艇仔粉+赤柱古蹟散策

早上到利東站，遊走附近具古色古香的鴨脷洲大街，到訪洪聖古廟認識香港漁村歷史。中午可選擇到對面香港仔碼頭用餐，而利東站附近的鴨脷洲碼頭，僅僅4分鐘船程就可到對面香港仔海濱，讓小朋友一嘗街渡的體驗同時，更可試有名的流記艇仔粉，以大地魚湯搭配河粉、燒味配料，風味十足。

下午還有體力的話，更可延伸到赤柱感受慢活生活、美利樓等歷史建築。

南區親子酒店推介：南灣如心酒店斥資1.2億翻新！全新60平方米5人家庭房人均$346起

若然在兩日一夜行程中，不想行程太匆忙或想找一間位置中間點的酒店，今次推介南灣如心酒店。最近，以 1 億 2 千萬元推行翻新工程，包括客房、備餐等公共場地，體驗更舒適與雅緻。而且酒店距離黃竹坑站僅五分鐘步程，鄰近海洋公園及香港仔。從以上行程中，第一天先到酒店放置行李、晚上回酒店休息，能夠有充足時間休息、回復體力應付翌日的文化探索之旅。

酒店坐擁13間家庭房，每間也有60平方米，其空間感相當大，即使全家人同時間活動也不感到擁擠。而酒店房最多可容納五位賓客，三代同堂一起staycation皆可。

以三代同堂例子來說，以5人為單位，總花費只需$1729起，包含最優惠房價連服務費及税項，人均$346起。

房間內設有兩間臥室（特大床及三張單人床）及兩間浴室，讓每位家庭成員有足夠活動空間及避免爭用浴室的情況。另外，房間內提供連接門設計，方便家庭成員互動同時保留個人空間。

而酒店房更以柔和色調及暖色細節營造溫馨氛圍，更有充足收納及靈活床位安排，無論一家大小有多少行李，也能妥善安置。

酒店餐廳I-O-N東南亞自助餐美饌：溫和香料菜式老少咸宜

東南亞風味美食口感軟嫩，容易入口，無論在配料或辣度都較為溫和，長輩小童皆老少咸宜。

「尋味牛饌」自助餐

假日自助午餐：$398/成人｜$298/小童｜$338/長者

自助晚餐：$488/成人｜$368/小童｜$388/長者

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休閒設施配套：24小時健身房 爸媽放鬆Me-Time之選

酒店提供設備齊全的健身房（24 小時開放），當家中長幼休息時，爸媽不如到健身室享受私人時間。

業界權威認可：南灣如心酒店榮膺「01親子最愛生活品牌大獎2026」最愛親子酒店

《香港01》旗下的親子頻道今年第六屆舉辦「01親子最愛生活品牌大獎」。經編輯與專業評審選出，多個人氣獎項亦已順利誕生，而南灣如心酒店更獲得最愛親子酒店大獎！