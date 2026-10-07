富泰邨女童拎啤酒孭爛書包 學校警方已即時介入｜附求助途徑

網上流傳一段與屯門富泰邨相關的影片，一名女童手持兩袋沉重啤酒，書包嚴重破損幾乎斷帶，走路期間更不慎掉下啤酒。途人見狀上前慰問且協助，惟女童拒絕並指父母不允許。途人擔心女童情況後，報警求助。學校已就事件作出回應，表示已有社工、老師介入。以下附4種兒童受虐跡象，以及舉報虐兒的求助途徑。



10歲女童書包破爛 手持2袋沉重啤酒

從影片可見，一名年約10歲的女童揹著打開且嚴重破損、幾乎斷帶的書包，書包內的課本輕易而見，而書包左右位置分別放置一罐啤酒。而她雙手各手持一袋沉重啤酒，據網民描述多達二十多罐大罐裝啤酒。

女童拒絕途人幫忙 指怕被家人責罵

途人見女童步履維艱，一度表示幫忙提取，女童拒絕並指「驚爸爸鬧我」、「我成日幫手拎啤酒」。女童不時停步放下重新再提取，可見啤酒重量不輕。途人跟隨一段時間後，終於看到女童家人，疑是其父親（黑衣男士）弟弟及妹妹。而男士當時，右手正提著兩排啤酒，左手則牽著弟弟。

途人介入質問是否虐兒

途人一直向男士了解情況，才得知「啤酒係媽媽飲的」，其後質問「點解另一位妹妹唔幫手，只是家姐拎」，惟當時黑衣男士一直未有回應。當途人問道「你係唔係虐兒呀？」時，男士才有所反應，先將弟弟轉由妹妹牽著，其後很快一手搶走女童手上的一袋啤酒並模糊地說了一話，看似不悅途人多管閒事。

影片尾段，女童表示沒有被打，這也是途人不斷追問的問題之一。及後，途人打聽到女童居所並報警。

學校回應：社工及老師已即時介入

涉事學校（7日）凌晨在Facebook專頁就事件作出回應，表示校方關注到有社交媒體平台轉發該校學生的相關影片，強調學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。校方獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援，目前亦正積極了解事件。

校方表示：「我們深愛每一位孩子，絕不容許任何損害兒童權益及身心健康的行為發生」校方呼籲各界為保障孩子的私隱及心理健康，停止轉發或傳播相關影片及資訊，亦切勿騷擾、追訪或跟蹤受影響的學童及家庭，以免為孩子帶來二次傷害及恐懼。

校方又呼籲外界給予充裕空間，讓學校妥善處理後續事宜，承諾會快速並持續關注、跟進，為有關家庭提供最適切的支援：「請相信我們始終秉持守護孩子的決心，堅定不移地為學生築起最安全、最温暖的成長屏障」。

議員及警方正了解事件

屯門區議員陳文偉亦表示已初步了解事件，並將與社署跟進。據了解，片中女童今年10歲，父親38歲，母親則是33歲，3人姓氏不同，現場是屯門富泰邨，事件發生在昨晚（6日）7時半，學校老師同晚大約10時半留意到相關網上影片後報案，警方正調查案件。

涉事女童及其妹妹請假 校方：今日會再家訪

校長今早回應指，昨日事件曝光後已隨即上門家訪，但女童父親沒有開門，只是隔着鐵閘回應。涉事女童及其妹妹今早來電請假，聲音沒有異樣，未知明天或之後是否會再請假，校方今日會再安排前往家訪。另外，亦有心理輔導組到校了解，會為有需要的學生作出支援。

留意4種兒童受虐跡象

1. 身體虐待：危及生命或急需醫治的傷害。

例子：多處瘀傷無故、煙頭灼傷、雙眼瘀青

2. 心理虐待：危及心理健康或發展的傷害

例子：父母用威脅、責罵恐嚇兒童；威脅在兒童面前傷害心愛的寵物

3. 性侵犯：強迫或誘使兒童參與性行為

例子：目擊員工對兒童猥褻；醫療檢驗顯示性侵跡象

4. 疏忽照顧：置兒童於危險環境，或拒絕提供必需品

例子：獨留嬰幼兒在廚房；讓有智力障礙兒童獨自在家

舉報虐兒的求助途徑

如果孩子正面臨受虐風險或受到傷害，遇上緊急情況應立即致電999報警求助；其他情況則可向信任的成年人求助，包括父母、老師、社工、醫生及護士等，亦可致電社會福利署24小時熱線 2343 2255 尋求協助。

如果發現兒童正面臨即時危險，應立即致電999報警；如屬非緊急情況，則可透過以下3種方式作出舉報：

1. 致電 2343 2255 — 社署24小時熱線（非緊急舉報）

2. 親身到警署或社署服務課 — 親身舉報，更詳細

3. 書面舉報 — 透過舉報平台，有紀錄可查

如不確定個案是否涉及「嚴重傷害」，可參考社署推出的《強制舉報者指南》，當中設有輔助框架協助判斷。即使未能完全確定情況，仍可在發現可疑跡象的情況下，先向相關專業人士尋求協助。

資料來源：香港救助兒童會