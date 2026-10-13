有了孩子冷落伴侶？湯唯稱老公排第2女兒第3　專家揭婚姻保鮮秘訣

46歲影后湯唯與南韓導演金泰勇結婚12年，女兒Summer已10歲，如今喜迎家庭新成員！湯唯早前透過社群宣布二胎順利誕生，正式升格四口之家，並曬出全家牽手照與父親湯余銘為新生兒創作的「小馬駒」畫作，甜蜜寫下：「Summer 說：『馬』上開始一家四口的旅行啦！」



今年4月湯唯在 Instagram 公開懷孕消息，笑說是「大大的意外」，全家人都無比期待；喜訊曝光後各界紛紛獻上祝福，但也有部分酸民揣測她高齡拼二胎是為了求子。對此，不少粉絲發言力挺，認為生育是成熟女性的個人決定，不應以主觀偏見過度聯想與評判。

湯唯早前透過社群宣布二胎順利誕生，正式升格四口之家，並曬出全家牽手照與父親湯余銘為新生兒創作的「小馬駒」畫作。（tangwei_mbox）

事實上，湯唯過去受訪時就曾透露獨特的家庭哲學，坦言在她心中「爸媽第一、老公第二，女兒排第三」，女兒還因此吃味大哭。她解釋，子女成年後終將擁有自己的家庭，唯有伴侶才能相伴到老，顛覆許多女性在有了孩子以後，將人生第一順位留給兒女的傳統觀念。

許多夫妻在孩子長大後陷入空巢期尷尬，關係變得淡漠，心理師也提醒，在進入不同的人生階段後彼此應該反思：

過去讓孩子加入我們的生活，是真心想增進親子關係，還是迴避早已不知如何相處的伴侶？

許多女性走進家庭，人生第1順位往往留給了子女

46歲影后湯唯嫁給韓國導演金泰勇12年，過去接受香港女星鄭裕玲訪問時，提及與導演丈夫、女兒的相處點滴，被問有了孩子以後，心中排第1的可是7歲女兒？湯唯的答案卻跌破眾人眼鏡。

她說，婚後在自己心裡，爸媽的重要性仍是第1，老公排第2，第3位才是女兒。母女倆曾聊到此事，女兒竟吃味大哭，還被湯唯唸了一頓：「不要吵，妳吵醒我爸爸睡覺！」7歲女兒只得認命接受，自己數著：「外公外婆排第1位，爸爸排第2位，我排第3位」。

湯唯解釋，女兒長大後有自己的家庭，最終只有丈夫相伴到老，即使女兒童言童語說自己不會走、會留在家裡陪媽媽，但她直率告訴女兒：

你走的時候，你就有一個好像你爸爸一樣的人，出現在你身邊，所以到時你不會陪我的。

事實上，許多女性走進家庭、與另一半有了愛情結晶，人生第1順位往往就留給了子女，因此在孩子獨立後，常產生強烈失落感。也因為伴侶關係長期以孩子為重心，少了這條紐帶聯繫，也需要找到新的相處模式。

育有3個兒子的親子作家彭菊仙，曾在受訪時吐露心聲，表示兒子小時候總要牽著她的手入眠，甚至每逢周末就把爸爸趕出房，搶著和媽媽一起睡。曾幾何時，「那隻小手不給你牽了，是不是要牽老公的手？我有段時間覺得很怪，回去牽老公那雙大手突然好尷尬，不知道怎麼走？」

對此，諮商心理師石瀝新坦言，隨著孩子長大、離巢，伴侶之間也要反思，這一路走來，夫妻間的愛情是否留存？「過去讓孩子加入我們的生活，是真心想增進親子關係，還是迴避早已不知如何相處的伴侶？」

石瀝新認為，與孩子、伴侶之間所形成的「三角關係」確實能讓關係達成平衡，但並不能總是如此，孩子長期黏著媽媽、或跟爸爸「一邊一國」，會導致老公備感失落、吃醋、被孤立。

許多夫妻長期在子女上找到意義感，卻很少是屬於自己

在關係可能出現問題前，要懂得「預防勝於治療」，維持伴侶關係，最好培養共同話題、興趣、以及兩人默契。如此一來，才不會在彼此有段時間沒相處時，顯得尷尬、不知如何聊天共處。

「伴侶之間，要有專屬於兩個人的相處時光。」石瀝新說，要讓另一半知道，彼此還是能有親密的連結，而不是多了孩子，就一定會斷掉獨屬的幸福氛圍。例如，平常都是一人牽著一隻孩子的手，有時候也可以左手牽著小孩、右手牽著伴侶。

作為媽媽，要與子女保持適度距離，才能與先生更靠近；而作為爸爸，也要釐清自己為何不被伴侶、孩子需要，「自我覺察很重要，是正視關係很重要的一步。」石瀝新說，想想自己對伴侶還有沒有心動的感覺，有沒有好奇、關心他的慾望，甚至是否還有想滿足對方生理、心理的需求？

「至於，身為先生，要思考的是，你只有在心裡、生理需求時，才想靠近太太嗎？」石瀝新說，檢視自己的時間安排很重要，要適當留時間給家庭，重新定位自己身為伴侶、父親的角色，而不是都在忙自己的事，其他的都丟給太太。

如果長期疏於和另一半相處，可能導致太太過度獨立，「她會覺得自己來就好，幹嘛需要你？」

夫妻間的話題，不能只剩下孩子

石瀝新分享，「夫妻間的話題，不能只剩下孩子。」要懂得創造家庭時間、聚會、沒有孩子的夫妻互動，運用一些小技巧，如設置專屬夫妻的沙發座，或單獨共床的時間，為彼此關係尋找甜蜜添加劑。

「找到能互相討論的時間，在過程中找到共識。」石瀝新說，明白對方可能會有想要獨處、朋友相聚、社區活動的時候，也能共訂兩人都能帶著舒適自在心情的相處時光。在心靈交流的時刻，明確告訴對方遇到衝突時，可能不知道如何表達自己的內心，幫助另一半有更多的理解、寬容。

石瀝新說，「許多夫妻長期在子女上找到意義感，卻很少是屬於自己的。」所以在熟齡後，可以尋求一些方法，讓自己逐漸累積意義感、成就感。像是從運動中尋找保持健康的方法、或結交志同道合的朋友；在各方面找到可以改變的體驗，並且好好活在當下。

在這愈加活得瀟灑的年紀，也能更直接向他人表達需求，像是要求子女每隔一段時間回家探望父母，邀請朋友多一點交流、聚餐。年紀愈大以後，每一個人都會開始盤點人生，熟齡後不僅可以思考婚姻生活的經營與規劃，還能想想3～5年後，自己想成為什麼樣子的人，設想老後的理想人生。

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