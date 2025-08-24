葉劉淑儀｜政壇女強人竟對女兒感歉意！從婚姻、家庭了解她另一面

編按：葉劉淑儀以硬朗形象聞名政界，但強悍之下，她的童年、戀愛史及與女兒的關係又是怎樣的呢？以下內容節錄自《葉劉淑儀服務香港50年》一書，輯錄了一篇她於2008年時寫下的文章，大家可藉此文對這位政壇女強有另一角度的了解。



回到曠野，復歸紅塵

回港兩年，我在街上和市民接觸多了。許多市民看見我後，說現實中的我比螢幕上的形象嬌小。大概因為我當保安局局長的時候，給人「女強人」的印象，所以大家都以為我很高大，才會覺得我的個子比想像中小。

與此同時，我和傳媒的交往也頻密了，多接受了關於個人生活的訪問。訪問經常都是圍繞一個問題......「你到底是怎樣的人？」

這問題問得好。著名美國政治學者塞繆爾亨廷頓（SamuelP.Huntington）有一本發人深省的著作，正好叫《我們是誰？》（Who Are We？：The Challenges to America‘s National Identity），探索美國人的身份認同。「我/我們到底是誰？」「我究竟是怎樣的人？」相信是所有有思想的人不時思考的問題。

我到底是誰？活了差不多58載，要概括自己的身份，我會說我是一個在香港土生土長的中國籍港人。我在殖民管治時代度過了很多日子，有不少英國籍同事和朋友，與他們建立了深厚的感情。我在英美共居住了六年，自問相當了解和欣賞英國的社會、歷史和文化；美國，特別是加州這個種族、文化多元化的「大熔爐」，也有很多可愛之處。

最近幾年，我旅居美國，享受讀書的樂趣，曾考慮在美國居住下去，過退休生活。不過，在彼岸生活了幾年後，我發覺自己不可能從此留在美國過新生活，因為我的根在香港，最關心的事是香港事，最熟絡的人是香港人，在困境中給我最大支持和鼓勵的，是來自香港和內地的朋友。這是推動我回港服務的最大力量。

我是怎樣的人呢？小時候的我，可說是一個「鈍」小孩，非常聽從「大人」的話。照顧我的白衫黑褲媽姐常說，給我一本《兒童樂園》，叫我坐下看，我便乖乖看上三小時；患了感冒，媽姐帶我到西環喝涼茶，不管有多苦，我也不會鬧彆扭，聽聽話話地喝下去。幼稚園、小學的成績表上，老師的評價總是「有上進心」、「服從性強」。

這種性格，令我頗適合當公務員，因為政府是階級分明的機構，尤其是紀律部隊講求服從性，了解這種特性，管理起來也較得心應手。我自問勤奮、上進。2002年夏天，我決定離開特區政府，攜同女兒到美國一同尋找入學機會，準備回到校園，其中一個想法是希望放慢腳步，改變生活方式。我當時覺得，辛勤工作了數十年，就算那時就兩腿一伸，看見上帝，也敢說自己已盡了全力。

事實上，我認為自己不是很聰明的人。我鍾愛語文科目，但數理方面從小沒有天份，唯一要補習的科目就是數學。因為數理成績差，又不感興趣，中學文理分流，我馬上選了文科，拋開數理。至今我使用電腦和機械器材還是有點笨拙。按現代標準，我不是發展全面的通才，所以我非常羨慕文理兼備的朋友，例如既是工程師、又有深厚人文素養的前城大校長張信剛教授。

回望過去數十年，不論事業上、友情上、物質上，我從不感到匱乏。若問我最缺乏的是甚麼，想來應該是浪漫情懷。用外國人的話說，我從來沒有“let my hair down”，即沒有做過放任不羈的事，我從小在「師姑學校」讀書，直到預科，和異性接觸的機會還是很少。

少女年代，當然做過豆芽夢，看見校內的男老師、銀幕上的偶像，曾有過一些幻想。不過，我和異性的有限度接觸，就連跟母親談起，也給她笑我傻，說我講的都算不上是「追求」，是「無花果」罷了。

可能是命中註定，唯一可和我發展深厚關係，覺得可以一起建立家庭、共同生活的異性，只有我的丈夫葉文浩。文浩不是浪漫的人，但他熱愛旅行、探索。他帶領我遊歷美國各地，了解當地社會、經濟。

他的駕駛技術一流，單靠看路標，就可穿梭美國複雜的道路網絡，載着我穿州過省，不知道這算不算是浪漫呢？無論如何，我很感謝丈夫給我16年幸福的家庭生活，而且賜我一個小生命 —— 我的女兒榮欣。

女兒的誕生改變了我倆的生活。特別是榮欣到了三、四歲，我們安排週末的節目時，就要看她那天是學彈琴、學跳舞，還是想去遊樂場遊玩。

談到女兒，我總感到歉意，因為我給她的時間實在太少。孩子10歲前，還有點像小動物，讓她吃好、睡好，陪她玩耍，她就高興。女兒進入少年期，情況就不同了。她會開始和其他家庭比較，發現自己從家庭得到的支持較少。

我工作繁忙，她的學校活動，我甚少參與。同學知道榮欣是高官女兒，說她是「大小姐」。她參加芭蕾舞表演，我也沒有時間替她準備衣服和幫她化妝，要其他小朋友的媽媽照顧她。後來變成單親家庭後，女兒得到的照顧就更少。

於是她進入中學階段後，學習表現懶散，喜歡在班中頂撞老師，吸引注意，成績也平平。她12、13歲的時候，我就覺得應為她作更好的教育安排。

我管教小孩的哲學是，孩子小時候愛吃甚麼、愛玩甚麼，遷就一下亦無傷大雅。到子女稍大，有些重要的事情，例如接受甚麼教育、結交甚麼朋友，家長卻一定要抓緊一點。若不在12、13歲開始嚴加管教，到了16、17歲，性格成了形，惡習便很難糾正過來。

2002年，我丈夫過世已經五年，我感到要好好管教女兒，以盡對先夫的一點責任。我決定安排女兒到外國留學，讀寄宿學校，過群體生活，學習與人相處，培養自立能力。

那年夏天，我帶女兒到美國找學校，而自己也向史丹福大學和加州大學柏克萊分校的東亞研究系打聽，看看能否做博士生，鑽研之前缺乏時間接觸的東西，例如中國文學（特別是戲曲），享受較清靜悠閒的生活。

朱自清說..「（我）愛群居、也愛獨處。」群居、獨處，各有好處。在高位時，有影響力，固然甚有滿足感；做回一介平民，從零做起，卻有一番重生的感覺。

我決定回到曠野，除了為女兒建立更好的將來，也是為自己填補生命的一些空白，撫平過去一些傷痕，重新發掘自己。因為這樣，我遠渡重洋，在美國生活了三年，但我時時刻刻都記掛着香港，所以，我還是回來了。

我和大家一同在香港成長，也希望繼續和大家一起創造未來。今次有幸得到馬家輝先生的鼓勵，執筆撰寫回憶錄，大家在看我的故事時，想必會發現你和我有不少交疊的足跡。

《葉劉淑儀服務香港50年》（天地圖書提供）

書名：《葉劉淑儀服務香港50年》

作者：葉劉淑儀（Regina IP LAU Suk-yee），大紫荊勳賢，GBS，JP。1972年畢業於香港大學英文系，獲一級榮譽學士學位，及後再修讀了三個碩士學位課程：格拉斯哥大學文學碩士（主修文藝復興時期詩歌）、史丹福大學史隆管理課程碩士和史丹福大學東亞研究文學碩士。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】