14歲患痛風一直未治療10年後男子腳長薯仔大巨型痛風石 附5招預防

青少年都有機會患上痛風！廣東一名男子14歲時患上痛風，但一直沒有接受治療，結果10年後，腳上竟長出超過7cm的痛風石，甚至影響走路。近年痛風有年輕化的趨勢，除了注意日常飲食，亦要養成良好的生活習慣，即看5招預防及改善痛風。



14歲時患痛風拖10年 腳長「薯仔」大痛風石

廣東湛江一名24歲男子自14歲起，因長期愛喝飲料而患上痛風，但一直沒有接受治療，導致十年後腳上長出像「薯仔」一樣大的痛風石，甚至影響他走路。事主表示，自己只是偶爾痛風發作時才服藥。由於他曾經扭傷過，所以當腳上長出腫塊時，還以為是骨質增生，沒想到是痛風石。

男子尿酸飆升逾500μmol/L 接受手術清除痛風石

成年男性血液中的尿酸數值，正常範圍大約是208至420μmol/L。當血液中的尿酸濃度持續超過420μmol/L（約7.0 mg/dL），臨床上即可界定為高尿酸血症。

早前，事主在廣州接受痛風石清除手術。醫生從他的左腳腳踝、左手手腕等部位取出了多塊大小不一的痛風石。手術後，他的血尿酸值已回落至400μmol/L以下，並順利出院回家。

痛風年輕化 醫生提醒要注意飲食習慣

醫生表示，痛風石是由尿酸結晶長期沉積形成，事主腳背上的痛風石直徑已經超過7cm。這主要與他長期攝取過多含糖飲料中的高果糖，以及沒有接受規範化降尿酸治療密切相關。

醫生提醒，近年來痛風患者有明顯年輕化的趨勢。應避免過量攝取高嘌呤食物如海鮮、動物內臟、濃肉湯等，並嚴格控制含糖飲料，高尿酸血症患者亦要避免進食這些食物。

甚麼是痛風？

美國國家關節炎、肌肉骨骼及皮膚疾病研究所資料顯示，痛風是一種會造成關節疼痛和腫脹的關節炎，每次發作通常會持續一至兩星期，之後症狀逐漸消退。痛風通常首先出現在大腳趾或下肢關節。

出現痛風是因為血液中的尿酸鹽水平過高。當尿酸鹽長期積聚，便可能會在關節內及周圍形成針狀結晶，引發炎症，導致關節疼痛及腫脹。

5招預防及改善痛風

衞生署提醒，要預防或改善痛風，可以適當改變飲食和生活方式，幫助控制尿酸水平。以下是有助降低尿酸水平、預防痛風和維持健康的方法：

1. 均衡飲食：避免進食嘌呤含量高的食物和限制攝取嘌呤含量中等的食物。研究顯示，多水果、蔬菜、堅果和豆、低脂乳製品、以及全穀類食物，但低鈉、少進食紅肉和加工肉的飲食，可助高危的高尿酸血症患者預防痛風及相關合併病症。

2. 避免飲酒及高糖飲品：避免飲酒和果糖含量高的飲品，包括汽水和添加糖的商業用果汁，以免增加尿酸水平。

3. 補充足夠水分：補充足夠水分促進排泄尿酸。一般來說，成年人應每日喝6至8杯流質飲料，而清水是最佳選擇。

4. 維持體重適中：對過重或肥胖的人士來說，減肥可降低體內的尿酸水平。但快速減肥可令尿酸水平臨時升高，因此減肥時應採取「循序漸進」的方式進行。

5. 多做體能活動：藉強身健體和減低肥胖風險。對患有痛風或其他慢性疾病，例如高血壓、心臟病和糖尿病的人士來說，可諮詢家庭醫生並獲取合適個人需要的運動處方。