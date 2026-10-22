媽媽沖奶驚見罐身粉末在動　細看竟是粉蟎活蟲　附保存奶粉3招

近日，廣西貴港的辛女士準備給小朋友沖奶粉時，發現自家奶粉罐外壁佈滿了看似奶粉的白色粉末。湊近細看才發現，這些「粉末」竟是密密麻麻不停蠕動的粉蟎。小蟲體型微小，遠看和奶粉幾乎一模一樣，難以分辨。



辛女士稱，這罐奶粉開封後一直放在房間內儲放，當時正準備給小朋友沖奶粉喝，發現罐上有東西在動，起初還以為是發霉，仔細查看後發現，不僅這個奶粉罐，其他奶粉罐和桌子上也全都是密密麻麻的粉蟎。

女子給孩子衝奶粉時發現都是粉蟎（點擊瀏覽）👇👇👇

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視頻發布到網絡後，引發不少網友熱議，有網友調侃：

不用慌，只是蛋白粉長腳了而已。

還有網友分享了自己的經歷：

天哪這是粉蟎，我小時候看這種奶粉罐外面掛着這個以為是奶粉，直接用舌頭舔乾淨的。

有網友表示，肉眼根本看不到在動，用相機放大拍才看出來。

什麼是粉蟎？

粉蟎是一種常見的儲藏物害蟲，個體微小，肉眼極難分辨，外觀酷似乾粉，多呈乳白色，在適宜條件下2~4周即可完成一代繁殖。

它們常出現在糧食、乾果、草藥、奶粉等乾燥食品中，其代謝產物是強烈的過敏原，人體接觸後容易引發皮膚瘙癢、打噴嚏、咳嗽等過敏症狀，嚴重時還可能導致蟎性皮炎、腸蟎症、肺蟎症等疾病。對於嬰幼兒來說，本身抵抗力較弱，風險更需警惕。‌

奶粉儲存提示

為了避免奶粉受潮、滋生粉蟎或其他微生物，需要注意以下幾點：

1. 未開封奶粉

應放置在常溫、陰涼、乾燥、通風的地方，溫度控制在15-25℃最佳，避免陽光直射，遠離廚房、陽台等高溫潮濕區域，同時避免與有異味的物品存放。

2. 開封後奶粉

· 每次取完奶粉後，立即蓋緊罐蓋，減少與空氣接觸

· 不要放入冰箱（雪櫃），冰箱內外溫差和濕度變化容易導致奶粉吸潮結塊

· 取奶粉的量勺要保持乾淨乾燥，沾水後擦乾再用，避免把水分帶入罐內

· 開封後最好在1個月內喝完，超過時間即使未變質，也不建議給寶寶食用



3. 日常檢查

定期查看奶粉是否有結塊、異味、變色等情況，若發現異常應停止使用。

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