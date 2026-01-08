嬰兒奶粉受污染急回收　選購奶粉不能只看營養必知4大安全原則

選購奶粉貼士｜日前有奶粉品牌的嬰兒奶粉或受蠟樣芽孢桿菌污染，需要召回產品。不少家長都擔憂要如何為寶寶選擇安全的奶粉？有沒有一些準則可以參考？以下為家長整合選購奶粉的4大重點，確保寶寶健康。



近年，不時有知名品牌的奶粉出現安全問題，而需要召回的相關報道，原材料受污染、可能存在微生物風險等，引發全球大規模回收，部份個案更有嬰兒在飲用奶粉後，出現身體不適的情況。

選購嬰兒奶粉 4大安全原則

奶粉即使含有豐富的營養成分，有助支援嬰幼兒成長發展，都不及食品安全重要。家長在選購奶粉時，應優先選擇來源可靠、通過嚴格安全檢測的品牌。家長亦應留意以下4大原則，選購安全又健康的奶粉，守護寶寶的健康。

1. 留意原材料及生產地：奶粉的主要原材料來源與生產地點可能有所不同。家長應選擇來源清晰、供應鏈透明的產品。

2. 查看有機或安全認證：可以留意產品是否取得有機認證，例如歐盟的有機認證，或者是否通過第三方實驗室的安全測試及品質認證。

3. 參考本地政府或選用品牌：可以多留意本地公營機構採用的嬰幼兒奶粉品牌，如醫院、母嬰健康院等，作為安全參考。

4. 參考本地評測機構意見：可以查閱本地評測機構的測試及推介結果，例如消費者委員會的檢測報告的5星安全推薦品牌，以了解產品的品質和來源是否可靠。

奶粉即使含有豐富的營養成分，有助支援嬰幼兒成長發展，都不及食品安全重要。（Freepik）

喜寶安全信賴 長年專注有機嬰幼兒食品

喜寶HiPP擁有60多年有機生產經驗，連續10年成為全球No.1的有機嬰幼兒食品品牌，多年來一直是歐洲主要的嬰幼兒食品品牌之一，亦是德國最大型的嬰幼兒營養品品牌。

雙重有機認證 自設4-6週產品冷靜期

產品有雙重安全保障，產品同時取得歐盟有機認證，以及自設的喜寶有機印章。喜寶擁有一套比歐盟有機檢測更為嚴格的內部檢驗程序，為每一批奶粉額外進行500項有害物質測試，在德國實施4–6周品質檢驗期，確保所有檢測結果完全合格後方可出貨，訂立了比歐盟更高的安全標準。

嚴密監管生產鏈 配合先進實驗室監測

從選擇種植土地、土壤和種子開始，再到每一罐奶粉，整個生產流程均按全鏈路有機標準嚴格管控。嚴謹的關注照料貫穿整個種植過程，直至收穫和交付農作物。高品質的有機嬰兒食品更通過最嚴苛的殘留物檢測。

為確保原材料、配料和產品的品質，喜寶採用最先進的分析方法，並使用經認證的歐洲最優秀實驗室，過濾並排除約1,300種可能有害的殘留物質，嚴格監管以確保產品的品質。全段恒溫運輸，從德國工廠至香港全程溫控，保障奶粉新鮮度與出廠狀態一致。

經過多重檢測 香港及澳門醫護肯定

由原材料到生產至成品，全程經過多重嚴密監管（多達500項檢測），確保達到最高的安全標準和品質。喜寶的產品榮獲歐盟最高品質的有機認證，並獲本地評測機構評為有機奶粉的唯一五星安全滿分，同時亦為香港及澳門私家醫院選用的唯一有機品牌。