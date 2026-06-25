家長蔬菜汁沖奶粉3個月大嬰兒亞硝酸鹽中毒！嬰幼兒食菜要注意3點

沖奶中毒｜近日內地一名3個月大男嬰，因家長用蔬菜汁沖泡奶粉餵養，出現皮膚青紫、呼吸急促等症狀，送院後確診亞硝酸鹽中毒。嬰兒消化系統尚未成熟，攝取過量亞硝酸鹽會增加「藍嬰綜合症」風險。即了解藍嬰綜合症及嬰兒食蔬菜3大注意事項。



蔬菜汁沖泡奶粉 導致3個月大嬰兒亞硝酸鹽中毒

據內地媒體報道，近日內地廣東中山市博愛醫院兒童加護病房，收治一名3個月大男嬰。家長平時用蔬菜汁沖泡奶粉餵養男嬰，結果導致男嬰皮膚青紫、呼吸急促，被緊急送院。

醫生檢查後，發現男童，乳酸、心肌酶及肌鈣蛋白指數上升，最終診斷為亞硝酸鹽中毒。經過治療後，男嬰最終住院兩日後便出院。

綠葉蔬菜含硝酸鹽

部分人誤以為蔬菜豐有營養，用蔬菜汁沖泡奶粉能有助嬰兒攝取更多營養。但是，醫生指出，綠葉蔬菜含有硝酸鹽，長時間高溫加熱或放置在室溫或溫水中，蔬菜裡的硝酸鹽便會在細菌滋生與污染的環境下，大量轉化為亞硝酸鹽。

許多家長習慣用小火久煮蔬菜，煮好後會靜置放涼備用，但這樣會加速細菌繁殖，導致亞硝酸鹽濃度攀升。

綠葉蔬菜含有硝酸鹽，長時間高溫加熱或放置在室溫或溫水中，蔬菜裡的硝酸鹽便會在細菌滋生與污染的環境下，大量轉化為亞硝酸鹽。（Freepik）

嬰兒消化系統未成熟 可增加中毒風險

嬰兒的消化系統尚未發育成熟，如果家長用蔬菜汁沖泡奶粉，等於讓嬰兒攝取過多亞硝酸鹽，增加亞硝酸鹽中毒以及「藍嬰綜合症」的風險，可導致嬰兒嘴唇、皮膚青紫，嚴重更可引發抽搐、昏迷，甚至在數小時內窒息死亡。

藍嬰綜合症

藍嬰綜合症（Blue Baby Syndrome），又稱藍嬰綜合症又稱為「正鐵血紅蛋白血症」，患者體內的血紅蛋白不能把氧氣帶到各身體組織，令皮膚和嘴唇發紫。由於嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，所以他們較易患上此症。

嬰兒食蔬菜3大注意事項

蔬菜含有對健康十分重要的膳食纖維和其他營養素。世界衞生組織建議，嬰兒出生後首6個月以純母乳餵哺。如其後加入補充食物，6至12個月嬰兒的蔬菜食用分量一般約為每天2至4湯匙。另應給嬰兒交替餵食各種包括葉菜的蔬菜，以保持均衡營養。

1.小心配製

‧馬鈴薯和甘筍等蔬菜，應清洗和削皮。

‧如需切碎或磨碎蔬菜，應在烹煮前才進行。

‧以沸水焯硝酸鹽含量高的蔬菜一至三分鐘，食用前應把水倒去。

2.妥善貯存

‧為嬰兒配製的菜粥及菜泥，應立即進食，最好不要貯存。

‧如必須貯存，只可供下一餐食用（少於12小時），並應放進雪櫃（攝氏4度以下）。

‧如需貯存超過12小時，應放在冷藏格（攝氏零下18度或以下）。

‧如非即時烹煮，應把新鮮葉菜存放在雪櫃。

3.立即食用

‧嬰兒食物在配製後最好立即食用。

‧已烹煮的食物經貯存在雪櫃或冷藏格，取出後應立即徹底煮沸並維持一分鐘，並應即時進食。

部分葉菜硝酸鹽含量較高

據香港食物安全中心研究，莧菜、小棠菜和白菜三種葉菜的硝酸鹽含量最高，平均含量每公斤超過3500毫克。

蕓薹屬（例如西蘭花及椰菜花）、豆類（例如荷蘭豆）、瓜菜／果菜類（例如番茄、節瓜及甜玉米）、塊根和塊莖類（例如甘筍及馬鈴薯）及莖類蔬菜（例如蘆筍及綠豆芽）等其他蔬菜的硝酸鹽含量較低，平均含量每公斤少於1000毫克。