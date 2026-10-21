叩門攻略｜拆解小學叩門衣着學問 一個原因不建議穿100%全新衫

小一叩門攻略｜2026年度小一派位結果於6月公布，根據教育局數據，連同自行分配學位及統一派位階段計算，今年獲派首三個志願學校的整體滿意率為93.6%。然而，獲派學校未必完全符合家長的期望，部分家長仍會為子女爭取入讀心儀小學而選擇「叩門」。以下整理小一叩門的注意事項，助家長做好準備。



叩門衣着不宜太隆重 乾淨整潔最重要

坊間面試班一般會建議家長讓孩子穿著近似面試學校校服的服裝，例如男生可穿恤衫、西褲及小背心。不過，升學專家顧問梁永樂認為，這類穿搭未必適合六月炎熱的天氣，建議以乾淨整潔為原則即可。至於女生，則不宜穿着過於隆重的服裝，例如公主裙。

梁永樂亦提醒家長，不必特意為孩子準備全新的衣服。若衣服令孩子感到痕癢，面試時不斷搔癢，反而可能影響給人的印象。他認為讓孩子穿着幼稚園校服前往面試，亦是一個不錯的選擇。

此外，專家指出，踏入6月，家長可能已經歷多次派位結果不如預期的情況，建議家長可以透過遊戲與孩子互動，並在面試前練習自我介紹，或進行模擬面試，幫助孩子減低臨場的緊張感。

不應因叩門位置少而放棄 6月份開始會釋出部分名額

叩門名額一般與學校的留班位有關，每班約有一個叩門位，家長可根據學校每級的班數，初步估算叩門名額。

值得留意的是，受歡迎的熱門學校，叩門名額有時反而較多。這是因為申請這類學校的家長，通常亦會同時申請直資及私立學校。到了6月，部分家長已收到其他學校的取錄通知，或會因而放棄原有的學位，令相關學校釋出部分名額。

因此，專家建議家長毋須過分灰心，不要因為叩門學額有限而輕易放棄機會。若有心儀的學校，不妨主動嘗試，把握叩門機會。

面試頻密影響表現 建議集中3至4間學校

不少家長因為擔心子女未能成功叩門，會選擇向多間學校遞交申請。不過，專家建議，家長選擇3至4間學校面試已經足夠。面試次數愈多，並不代表孩子的表現一定會愈好，反而可能因為面試安排過於密集，令表現逐漸下降。

尤其當最心儀的學校安排在最後面試時，孩子或會因疲累或緊張而影響臨場表現。因此，專家建議家長與孩子集中了解3至4間心儀學校，做好面試準備，避免因面試安排過於頻繁而影響發揮。