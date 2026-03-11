升小面試｜升小全攻略 必知小一入學時間表/自行分配/大抽獎/叩門

升小攻略｜對於幼稚園升小，必要提前了解升小戰場，例如小一入學時間表、分清直私官津/IB、自行分配/統一派位、叩門面試等等，免得臨急抱佛腳！



小一入學時間表

「小一入學統籌辦法」的各個重要日子、私立及直資學校的申請方法、統一派位階段的注意事項，幫助各位家長的子女順利升讀小一，開心迎接小學生涯

官津直私申請報名時間表+自行分配/統一派位機制

官津直私分別 拆解一條龍/直屬/聯繫學校關係

分清直私官津/提供IB課程學校

直私官津，其選校流程及重要日期均有不同。部份學校有開辦IB課程，目前香港約有70學校提供IB課程，當中有國際學校、直資學校及私立學校等等。家長需按需要、經濟能力、教育理念、小朋友特質，為子女挑選心儀及適合的學校。

IB學校2026｜IB課程特色及好處 附70間IB學校名單、學費及課程

27/28香港直資小學小一入學｜學費/報名/面試/開放日｜持續更新

香港私立小學27/28年｜小一入學學費/報名/面試/簡介會｜持續更新

睇清自行分配/統一派位玩法

香港現行的小一入學機制分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段，其日期、玩法及機制都均有不用，要仔細看清楚以及記下既定日期。

+ 4

了解叩門/小一面試

自薦信及推薦信是否必備？Portfolio 必須包含甚麼內容？叩門面試／小一面試通常問甚麼？名校歷年面試題目參考？

選校Q&A

兩間心儀學校撞面試日期和時間，應該點取捨？

優先要評估取錄機率，如果學校屬於超級熱門類別，可能要保守起見，選擇機會較大的學校。其次就是分析學校類型及校風，是否適合小朋友以及他將來的升學發展。

Portfolio 應重視質素或是內容？

部份人會選擇 Portfolio 外判或利用AI製作，但應以內容真實度為先，減低過度美化，以真誠一面呈現給心儀學校。過於罐頭或長篇大論的，有機會第一眼就被學校篩走了。

申請面試學校數量愈多愈好？

當申請太多學校面試時，小朋友狀態未必維保守應有水平，反而對面試產生有種厭倦感。家長應以小朋友情緒為先，讓他在舒服自在之下應對後續的小一面試。

免費下載300份學前及升小教材