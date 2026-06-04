小一面試｜浸信會呂明才小學歷年小一叩門問題　小組親子面試重點

浸信會呂明才小學｜小一叩門｜浸信會呂明才小學的聯繫中學為浸信會呂明才中學，是不少家長的心儀小學。以下整合浸信會呂明才小學學歷年小一叩門面試題目，家長可以參考並助小朋友做好準備。



浸信會呂明才小學面試形式

浸信會呂明才小學屬於資助小學，須通過教育局的升小機制報讀，如未能在統一收生及自行收生階段成功申請，家長可以向學校叩門。小一叩門面試分為兩輪，首輪面試為小組面試，每組約為30分鐘；次輪為個人面試，校長會面見小朋友與家長。

浸信會呂明才小學往年小一叩門問題

第一輪面試

第一輪是小組面試，以往面試中，每一組都會安排兩位老師與小朋友交談，對話內容主要圍繞日常生活，包括放假會去哪裡、學甚麼興趣、就讀哪一間幼稚園，有甚麼獎狀或證書等。老師亦會問及少量時事及學術知識有關的問題。

第二輪面試

第二輪為親子面見，以往的叩門面試中，校長會單獨分別與家長及小朋友交談。交談內容主要圍繞與小朋友相關的個人問題，內容每年不一樣，屬於基本常識，難度較低。

校長會觀察家長如何栽培孩子，亦會觀察小朋友是否習慣應對，是否能表達自如。建議小朋友能抱持輕鬆的心態面對叩門面試。