小一面試｜瑪利曼小學歷年小一叩門題目4大貼士Portfolio注意事項

瑪利曼小學小一叩門題目｜瑪利曼小學是受許多家長歡迎的資助小學，是區內「神校」。以下為家長整合瑪利曼小學歷年小一叩門面試題目及面試貼士，包括製作Portfolio的注意事項，語文、數學、家長面見題目等。



瑪利曼小學往年小一面試題目

面試形式：瑪利曼小學是資助學校，須通過教育局的升小機制報讀，如未能在統一收生及自行收生階段成功申請，家長可以向學校叩門。面試分為兩輪，首輪會面見小朋友；次輪則會面見家長。

面試貼士

‧ 瑪利曼小學的較著重小朋友的英語能力和禮貌態度。

‧ 面試主要觀察小朋友的真實表現與反應，不建議讓孩子死記答案。

‧ 面試時學校會留意家長與小朋友的態度，家長應以誠懇、謙虛的態度交流，避免過度強調孩子的成績，可以透過具體生活例子，分享孩子與家人相處的情況，有助學校了解小朋友成長背景。

‧ 學校認為個人檔案更重要的是反映孩子的學習歷程，升小一的孩子年紀尚小，如果Portfolio上有許多得獎證書，未必符合學校的教育理念。

語文能力

‧ 英文生字認讀：老師會提供英文生字讓小朋友認讀，測試基本語言能力。

‧ 中文生字認讀：老師會提供中文生字讓小朋友認讀，並問問題以考小朋友是否了解字意。

‧ 英文句子：小朋友需要讀出老師提供的英文句子，並回答與句子內容相關的問題。

數學能力

‧ 基本數學（英語）：老師會用全英語詢問基本數學問題，題目大概是小一程度。

創意思維

‧ 繪畫：老師會讓小朋友畫畫，展現創意。

家長面見

‧ 家庭狀況：校長會了解面見小朋友的家庭狀況，學校較重視小朋友是否在有穩定關愛支持的家庭環境中成長。