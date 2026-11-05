內地14歲女飲奶茶當水飲中風半身癱瘓！了解中風警號及預防方法

近年腦中風有年輕化趨勢，年輕人甚至兒童都應注意飲食，建立健康的生活習慣。近日，內地一名14歲女因急性腦中風送院，出現半身癱瘓、嘴角歪斜等症狀。醫生了解後發現，女童多年來幾乎不喝清水，經常喝奶茶及其他飲品，更常吃外賣、燒烤及油炸食物。



14歲女多年奶茶代水外賣續命 患急性腦中風

近日，內地安徽省一名14歲女因急性腦中風送入中國科大附一院（安徽省立醫院）急救。醫生憶述，女童送院時，身體一側已出現嚴重癱瘓，嘴角亦明顯歪斜。醫療團隊隨即為她進行檢查，最終診斷為急性腦中風。

醫生向家屬了解女童的生活習慣後，得知她多年來幾乎不喝清水，平日都是將飲品、奶茶當水喝，亦經常吃外賣，大多吃燒烤及油炸食物。長期攝取高糖、高脂食物，加上不良的生活習慣，可能影響了她的血管健康。

腦中風有年輕化趨勢 全球青年腦中風發病率暴增40%

「中風」即是「腦血管意外」，是由於腦部血管「阻塞」或「爆裂」，令腦組織不能得到充分的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。腦中風並非只發生在長者身上，近年年輕患者的發病率呈明顯上升趨勢，全球青年缺血性腦中風的發病率在過去10年間增加約40%。

以下高危人群需要小心中風：

•有腦中風家族病史

•患有高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動，或曾中風

•長期吸煙或過量飲酒

•長期睡眠不足、缺乏運動，或有抑鬱及缺乏社交

（Freepik）

留意腦中風警號 各地急救口訣一覽

腦中風通常是突然發作，患者可能出現嘴角歪斜、單側手腳無力或麻痺、說話含糊、視力異常、失去平衡等症狀。嚴重時更可能有劇烈頭痛或意識不清。可以記住香港衞生署推廣的「談笑用兵」、內地「中風120」或國際「BE FAST」口訣，及早辨識中風：

香港「談笑用兵」口訣

「談」代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次。

「笑」代表面部表情不對稱，如笑起來面歪。

「用」代表身體某側無力或麻木，如手臂或腿腳感覺異常或無力。

「兵」代表在發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助 （救兵），因為時間對於中風患者來說至關重要。

內地「中風120」口訣

1（看一張臉）：觀察患者面部是否左右不對稱，嘴角有沒有歪斜。

2（檢查兩隻手臂）：請患者舉起雙手，留意是否有其中一邊無力。

0（聆聽說話）：留意患者說話時會否變得含糊不清。

國際「BEFAST」口訣

B - Balance（平衡）：突然失去平衡、走路不穩。

E - Eyes（眼睛）：視力模糊、看不清楚，甚至短暫失明。

F - Face（面部）：面部不對稱、嘴角歪斜。

A - Arms（手臂）：手臂無力、麻痺或難以舉起。

S - Speech（言語）：說話含糊或聽不懂別人說話。

T – Time（時間）：一旦懷疑中風，應立即致電999召救護車。

預防腦中風從日常生活習慣入手

衞生防護中心資料顯示，近年來香港中風的人數越來越多，現已成為香港主要的殺手病之一。中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，所以要預防中風的發生，就要注意日常的生活習慣，避免血管硬化的產生。

1. 注意保暖：天氣寒冷時應做好保暖措施，留意頭部及四肢保暖，避免因寒冷令血壓突然上升。

2. 注意均衡飲食：日常應減少攝取高糖、高鹽、高脂肪及加工食品，同時避免吸煙、過量飲酒。

3. 培養恆常運動習慣：每星期可進行至少150分鐘中等強度帶氧運動，或75分鐘高強度帶氧運動。

4. 保持充足睡眠：作息要定時，每晚保持約7至9小時睡眠。

5. 控制慢性疾病：如患有高血壓、糖尿病或高血脂，要定期接受檢查和治療。