4歲男童連續數天日吃3支雪糕　導致急性聲帶病變失聲需霧化治療

兒童健康｜家長都知道孩子常吃高糖、高油脂的食物不健康，不過許多人都不清楚原來冷飲、冷食都會孩子身體造成影響。中國一名4歲男童因進食過量雪糕，導致雙側聲帶出現小結，並有失聲的症狀。



中國河南一名4歲男童因家中批發囤積大量雪糕，每天都吵著要吃雪糕，父母因天氣炎熱便讓孩子吃雪糕消暑。

男童連續數天每天最少吃3支雪糕，最初只是咳嗽，之後聲音愈來愈沙啞，彷彿有東西卡住喉嚨，最終更完全失聲。家人見情況惡化，便帶男童到兒童醫院求診。

中國一名4歲男童因進食過量雪糕，導致雙側聲帶出現小結，並有失聲的症狀。（Freepik）

頻繁受冷刺激導致急性聲帶炎

醫生經喉鏡檢查發現，男童因過量進食冰冷食物令喉嚨受刺激，雙側聲帶出現小結，黏膜充血水腫，最終引發急性聲帶炎。

耳鼻喉科主任張醫生解釋，兒童的聲帶黏膜較為脆弱，若頻繁受冷刺激，會導致血管收縮、免疫力下降，容易誘發炎症和增生。如果未及時治療聲帶小結，或會影響聲帶發育，嚴重更可能造成永久性聲音嘶啞。

後來男童需接受霧化治療及聲音訓練，藥物經霧化處理後吸入喉嚨，過程或令孩子感到不適。經過數天治療後，男童的聲音逐漸恢復正常，但仍需持續康復治療。

兒童的聲帶黏膜較為脆弱，若頻繁受冷刺激，會導致血管收縮、免疫力下降，容易誘發炎症和增生。（photoAC）

保養聲帶3大關鍵

張醫生提醒，3至12歲是兒童聲帶發育關鍵期，應遵守以下原則：

1.夏季應避免過量進食冷凍食品，每天最多僅限吃1支雪糕，亦不宜在劇烈運動後食用。

2.日常應多飲用溫水保持喉嚨濕潤。

3.家長應糾正孩子大聲哭喊、長時間喊叫等可能損傷聲帶的習慣。