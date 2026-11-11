鄭丹瑞細女與外籍男友愛情長跑12年修成正果　父親撐學霸千金追夢

70歲的鄭丹瑞（旦哥）近日家有囍事！繼大女鄭瑤（Zaneta）於2024年結婚，今年3月誕下女兒之後，近日細女鄭珉（Amanda）亦在社交平台公布婚訊，與拍拖12年的外籍男友結婚！鄭珉分享了多張婚禮照片，鄭丹瑞亦分享家庭合照為女兒送上祝福。



Amanda穿紅色旗袍出嫁 鄭丹瑞與太太見證幸福時刻

Amanda日前在Instagram分享結婚照片，她穿上紅色絲絨旗袍，貼身剪裁配上高衩設計，盡顯修長身形，外籍丈夫則穿著棕色西裝。相中她手持鮮花，與丈夫親吻及深情對望，非常幸福。

兩人於紅棉路婚姻登記處進行簽字儀式，完成後便與家人、好友在戶外的心形拱門前拍照留念。鄭丹瑞與太太「沙律」隨後亦在社交平台分享合照，站在一對新人身旁笑容滿面，並留言祝福女兒與女婿：「A and A 要幸福喔🥰」。

拍拖12年終成夫妻 以「系統升級」宣布婚訊

Amanda亦在帖文中用電腦軟件更新來形容婚後的身份轉變：「Finally upgraded system software from BF-2.01.4 to HB-2.02.6」。

當中「BF」是男友（Boyfriend）的縮寫，「HB」則代表丈夫（Husband），數字分別對應兩人開始拍拖的2014年，以及步入婚姻殿堂的2026年，兩人已經攜手走過12年。

曾赴英國修讀考古學 畢業後轉行成鋼管舞導師

Amanda早年在英國修讀考古學，先後取得學士及碩士學位，期間更曾經到以色列及羅馬尼亞參與考古發掘的工作。

Amanda返港後，曾於媒體製作公司擔任製作幕後助理。到2016年開始接觸鋼管舞，並考取相關專業資格成為專業導師。現時主要教授鋼管舞、體操、瑜伽、拉筋及雙人雜技等課程。她亦經常在社交平台分享練習和表演片段。

鄭丹瑞開明支持女兒追夢 人生不只是得「搵食」

鄭丹瑞一直支持女兒的決定，當年許多親友對Amanda選擇較冷門的考古學感到擔憂，認為將來難以謀生，但他卻認為人生不只是得「搵食」，希望女兒「先餵飽靈魂」。

後來Amanda接觸鋼管舞並參加演出，父母亦有到場支持。鄭丹瑞當時見女兒衣著大膽，坦言一度感到震驚，但之後了解鋼管舞的難度後，亦逐漸欣賞女兒的表現，亦感到非常自豪。