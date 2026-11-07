英國男嬰心跳飆至每分鐘280下 愛犬異常黏人兩度提醒家人救回一命

英國一名母親發現，家中的杜賓犬突然變得非常黏人，經常寸步不離守在年幼兒子身旁，每當有人抱走寶寶時更會不停哀叫。後來兒子因不適送院，檢查後才發現心跳異常，更確診罕見心臟疾病。原來狗狗一早察覺情況有異，其後更再次提醒家人，令家人及時發現兒子的其他問題。



愛犬突然變得異常黏人 送院發現男嬰心跳異常

據英國傳媒報道，居於英國森麻實郡（Somerset）的41歲Kim Reynolds，家中養有一隻杜賓犬名為Saraya。去年9月時Saraya突然變得很黏人，經常守在約6至7個月大的兒子Alexander身旁不願離開，每當有人抱走寶寶，牠更會哀叫不停。

後來，Alexander因身體不適，不停哭鬧，家人送他到醫院檢查後，才發現他的心跳竟高達每分鐘280下。醫護人員嘗試利用冰水刺激他，令他心跳回復正常，但先後嘗試了兩次仍未見效。

（SWNS）

確診罕見心臟疾病 需每日服藥控制心跳

其後，Kim要求改用靜脈注射藥物。注射三次後，Alexander的心跳終於回落，之後由救護車轉送至另一間醫院。

留院兩晚後，醫生最終確診Alexander患上「沃爾夫帕金森懷特症候群」，需要每日服用三次藥物控制心跳。

愛犬再次察覺男嬰身體有異 送院揭患細菌性扁桃腺炎

出院後，家人一直按時餵Alexander服藥，他的情況良好。但是，今年10月的某天，Alexander正坐在嬰兒搖椅上，Saraya突然走到他身旁，不停舔他的雙手並望向Kim。

Kim當下擔心兒子心跳又出現異常，於是便檢查他的脈搏，之後發現他的喉嚨泛紅，便帶他到急症室求醫。醫生檢查後，發現Alexander這次患上細菌性扁桃腺炎，之後安排進行藥物治療。

媽媽感激愛犬守護兒子

Saraya先後兩次發現Alexander的身體出現異常，並用特別的舉動引起家人的注意，讓他們能及時帶他就醫。Kim表示自己百分之百相信Saraya，牠雖然不是受過訓練或正式註冊過的輔助犬，但只要情況許可，她都會讓牠陪在兒子身邊。Kim亦坦言，不敢想像如果當初沒有留意Saraya的反應，只是放兒子回嬰兒床，後果會是怎樣。

甚麼是沃爾夫帕金森懷特症候群？

「沃爾夫帕金森懷特症候群」（Wolff-Parkinson-White syndrome，WPW症候群）是一種先天性心臟疾病，患者的心臟多了一條異常電傳導路徑，令電訊號可以繞過正常傳導系統，由心房直接傳至心室，並可能形成異常循環，引發心跳突然加快，出現心悸、頭暈、呼吸困難等症狀，嚴重時更可能危及生命。