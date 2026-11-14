謝安琪再送19歲張瞻返澳洲留學坦言心情低落　兄妹離別曾哭成淚人

張繼聰和謝安琪（Kay）的大仔張瞻（James）今年遠赴澳洲升學。早前，James曾短暫回港，近日Kay分享再次送兒子到機場的合照，坦言每次分別都會感到失落，但如今已逐漸適應，她更分享與子女的得意合照，記錄溫馨的離別時刻。



張瞻赴澳洲升學 與兒子離別不捨落淚

James於今年2月赴澳洲墨爾本升學，修讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」學位課程。後來有網民目睹張繼聰和Kay在墨爾本與仔女用餐。

他們離開澳洲回港前，在機場與James分別。當時，張繼聰揸機拍下Kay、James與妹妹KakaBall依依不捨的離別場面，James輕撫妹妹的頭安慰她，Kay抱著兒子時亦忍不住落淚。

謝安琪再送兒子赴澳洲 坦言心情低落但已漸適應

近日，Kay在社交平台分享10月的生活點滴，其中一張是最近與仔仔和女兒在機場的合照，記錄了一家人再次離別的時刻。早前，張瞻曾短暫回港，其後再次啟程返回澳洲。相中，Kay與一對子女齊齊嘟嘴，三人表情搞怪又可愛。

雖然相片非常溫馨，但Kay也坦言，每次送兒子到機場時都會感到失落，但現在已逐漸適應，不會再容易因不捨而流淚：「又係送哥哥去機場嘅日子，每次都係會心情低落，不過而家已經唔會再咁容易喊，仲可以搞吓氣氛扮得意㖭」。她亦為三人取了暱稱：「我哋三個就係KaBall仔、KayBall仔、JimBall仔」。

（IG@kaytse）

畢業後無法再陪妹妹上學 Kakaball曾傷心落淚

James由幼稚園起就入讀英基學校協會屬下的啓新書院，妹妹Kakaball亦就讀同一間學校。Kay曾分享，在James畢業典禮後的晚餐，James突然對妹妹說自己畢業了，以後不能再陪妹妹一起搭車上學。當時妹妹眼淚立刻奪眶而出，哭得非常淒涼，連喜愛的食物都吃不下。

Kay也感慨地表示：「過去這麼多年，兄妹結伴上學的日子，早已成為他們最珍惜的時光，也是我眼中每天早上最實在的幸福。」如今James遠赴澳洲升學，一家人相聚的時間減少，相信都非常掛念彼此，亦會更珍惜每次能見面的時間。

曾就讀英基學校協會旗下啓新書院

英基學校協會旗下的私立獨立學校，提供IB（International Baccalaureate, 國際文憑課程）課程，以往曾孕育不少IB狀元，被譽為IB狀元搖籃。英基學校協會2026/27學年的學費為：Year 1至Year 6每年145,000元、Year 7至Year 11每年188,300元，以及Year 12至Year 13每年174,200元。