《香港01》旗下「01親子」於2026年12月12日（星期六）再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決養育新生兒的各種疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「分娩抉擇與產後黃金修復期」、「守護孩子未來的健康」、「產前準備與挑選陪月指南」、「孕期營養與飲食關鍵」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

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講座大獎【1】HealthBaby 柔軟貼膚綿被 及 嬰兒安撫公仔

HealthBaby柔軟貼膚棉被，純綿材質帶出柔軟舒適感，此材質溫和無刺激，呵護BB肌膚同時安撫寶寶。嬰兒安撫公仔質感柔軟舒服，小朋友抱緊後定必安全感十足，減少情緒波動。

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講座大獎【2】BOSCH 65厘米多門變溫雪櫃

從自由調溫、彈性容量到空氣潔淨，全方位貼合現代家庭生活，配備「MagicZone 隨心變調溫室」，支援 27 段溫度調節，更能彈性擴充至全港最大* 159L 冷凍空間，再結合高效抑菌除異味功能，讓一家人整理食材時更得心應手，輕鬆應對日常備餐和各種家庭聚會。

講座大獎【3】寶寶安睡神器 及 禮券

寶寶安睡神器配有吊繩方便掛在嬰兒床、推車或包包上，可以播放白噪音助眠，幫助安撫BB，同時有夜燈功能。

講座大獎【4】DR REBORN Titanium (full face) Package

由以色列飛頓激光公司 Alma Lasers. Ltd及韓國專業團隊共同研發的鈦提升Titanium Lifting，為現時韓國星級輪廓皮膚管理大熱項目，安全舒適地令肌膚變得緊緻，提拉效果立竿見影。