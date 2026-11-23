芽菜是不少家庭餐桌上的常見食材，若處理不當或惹食物安全風險。美國近日曾爆發多州芽菜食物中毒事件，涉及大腸桿菌及沙門氏菌感染，累計77人染病，當中6人需要住院治療。



美國芽菜食物中毒 累計77人染菌

美國疾病控制及預防中心調查一宗與苜蓿芽菜有關的多州食物中毒事件。調查發現，受污染芽菜涉及3種產生志賀毒素的大腸桿菌，分別為O26:H11、O103:H25及O168:H8，以及一種沙門氏菌。

根據CDC於2026年11月9日公布的最終調查結果，事件累計有77人感染，遍及美國16個州，當中64人感染大腸桿菌、10人感染沙門氏菌，另有3人同時感染兩種細菌。77名患者當中，有6人需要住院，暫時沒有死亡個案。

從發病日期來看，最早一宗個案於2026年5月31日出現症狀，最新一宗則於10月19日發病。當局調查發現，在52名接受訪問的患者當中，有41人曾食用芽菜，當中36人明確表示曾進食苜蓿芽菜。

調查其後追查至受污染的苜蓿種子批次SAL2-24JB，懷疑種子受到多種致病菌污染，令芽菜在種植過程中受到感染。涉事生產商Everything Sprouts LLC宣布回收部分苜蓿芽菜，產品以Everything Sprouts及Calco兩個品牌出售，主要分銷至超市、零售商及餐廳。

芽菜容易滋生細菌 一般清洗存食物安全風險

芽菜的生長環境是細菌容易繁殖的原因之一。芽菜一般由種子開始培育，發芽期間需要充足水分及適合的溫度，而這種溫暖潮濕的環境，同樣有利於大腸桿菌及沙門氏菌等致病菌繁殖。

更值得注意的是，細菌有機會在種子階段已經存在。即使種子表面看起來乾淨，一旦受到污染，細菌便可能隨種子發芽，並在整個生長過程中持續繁殖。

此外，芽菜通常會在未經充分加熱的情況下食用，例如直接加入沙律、三文治或作為配菜。由於缺乏充分的烹煮殺菌程序，未必能完全清除細菌，因此生吃芽菜存在一定程度的食物安全風險。

大腸桿菌及沙門氏菌感染症狀 幼童感染恐引發腎衰竭

1. 大腸桿菌

部分產生志賀毒素的大腸桿菌感染後，患者可能出現劇烈腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，部分人更會出現血便。一般而言，患者在攝取受污染食物後約3至4日開始出現症狀，大部分人可在5至7日內逐漸康復。

不過，部分患者可能出現溶血性尿毒症候群，這併發症可導致紅血球破壞、血小板減少及急性腎衰竭，嚴重時更可能危及生命。5歲以下幼童、長者及免疫力較弱人士屬於較高風險群組。

2. 沙門氏菌

感染沙門氏菌後，患者通常會出現腹瀉、發燒、腹痛、噁心及嘔吐等症狀，一般在進食受污染食物後6小時至6日內發病，大部分患者可在4至7日內自行康復。

但幼童、65歲以上長者及免疫力較弱人士，感染後可能出現較嚴重的症狀，甚至需要住院治療。嚴重個案中，細菌更有機會進入血液，引發血液感染及其他併發症。

大腸桿菌圖片

芽菜保存及處理6大貼士 芽菜需徹底煮熟減低風險

1. 選購新鮮芽菜

購買時應留意包裝上的有效日期，選擇外觀新鮮、沒有異味及黏液的芽菜，避免購買已經變色或出現腐爛跡象的產品。

2. 購買後盡快冷藏

芽菜買回家後應盡快放入雪櫃冷藏，避免長時間放在室溫下，以減慢細菌繁殖。

3. 保持雙手及廚具清潔

處理芽菜前後應以梘液及清水洗手，同時清潔砧板、刀具及其他廚具，避免細菌交叉污染。

4. 生熟食物分開處理

處理芽菜時，應避免與未經烹煮的肉類、家禽及海鮮共用砧板或餐具，以免細菌交叉污染。

5. 徹底煮熟才食用

不要單靠清水清洗芽菜便直接生吃，應將芽菜充分加熱，直至整份食物冒出熱氣。

6. 留意產品回收及變質情況

如發現芽菜屬於官方公布的回收批次，應立即停止食用，並按照相關指示棄置。即使芽菜沒有異味或外觀正常，亦不代表沒有細菌污染。