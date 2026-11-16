保溫杯不宜裝牛奶豆漿？醫揭危險溫度帶：放逾兩小時恐致腸胃不適

台灣小兒科醫師傑登習慣在看診時飲用咖啡提神，保溫杯成為他的必備用品。他提醒民眾，保溫杯若使用不當，恐怕會變成細菌繁殖的溫床，特別是裝入高蛋白質或高糖飲品時，更容易進入細菌快速繁殖的危險溫度帶，建議最好在2小時內飲用完畢，以免造成腸胃不適。



傑登醫師在Facebook專頁指出，保溫杯利用雙層真空結構阻絕熱量傳導，具有保溫與保冷功能。然而多數細菌在5至60°C的食物危險溫度帶會快速繁殖，他特別點名牛奶、豆漿、拿鐵及含糖飲料等4種飲品，即使是冰牛奶或豆漿，只要溫度回升至5°C以上，細菌就會開始增生。

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針對帶寶寶出門的家長，傑登建議盡量用熱水現泡現喝，避免將奶類長時間存放在保溫杯中。他也提到，無糖茶與黑咖啡雖然相對安全，但仍需注意茶垢與咖啡垢的堆積問題。

關於保溫杯的清潔方式，傑登分享妙招表示，平常清洗使用溫水搭配中性洗碗精即可。若遇到難纏的異味或茶垢，可用小蘇打粉（梳打粉）加溫水浸泡處理；而針對白色硬質的水垢，他建議改用檸檬酸加溫水浸泡，就能讓杯子煥然一新。

傑登也提醒，清洗時應避免使用鋼刷或硬刷，以免刮傷內膽，千萬別用漂白水消毒，否則會破壞不鏽鋼的保護層。洗完後應倒扣風乾、避免高溫烘乾，以減少密封圈老化的機會。

傑登強調，保溫杯是天天接觸嘴巴的日用品，一旦出現5種徵兆就該更換。包括：

1. 效果失靈，外殼發燙或保溫力明顯下降，代表真空層已損壞

2. 出現內傷，內膽有深層刮痕或鏽蝕點，容易藏污納垢

3. 零件老化，密封膠條變硬、發霉或開始漏水

4. 洗不掉的異味，可能代表已有細菌或油脂殘留

5. 以及嚴重外傷，曾重摔導致結構變形



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