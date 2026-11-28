現年41歲的雨僑（Ava）與羅力威婚後育有一對子女，分別是6歲的姐姐Harper及3歲的弟弟Harvey。日前，雨僑在社交平台分享作為兩孩之母的育兒心聲，她坦言最難是要平衡對孩子的愛，亦分享了有兩個孩子後的治癒時刻。



雨僑分享兩孩媽媽心聲 最難是平衡對子女的愛

雨僑不時在社交平台分享育兒心得，日前，她在Instagram分享與仔仔Harvey的合照，並分享作為兩孩媽媽的感悟。她坦言照顧兩名孩子最難的並非體力上的疲累，而是要時刻平衡對兩個孩子的愛：「正所謂「順得哥情失嫂意」，有時自己未必察覺，但見到其中一個露出失落、扁嘴嘅表情，嗰種內疚同心痛，真係令我好傷心。」

雖然要兼顧兩名孩子的感受不容易，但雨僑亦認為養育兩個小朋友，最開心就是能同時見證兩個完全不同的成長階段，當姐姐Harper逐漸長大，開始失去「BB味」的時候，弟弟Harvey卻剛開始懂得說牙牙語，每天都會說個不停。她直言：「嗰種可愛真係無可取代。」

珍惜每天親自接放學 儲甜蜜回憶盼升小學後放心放手

雨僑亦提到自己很珍惜每天親自到幼稚園接放學的時光，認為這是一件很幸福的事。雖然有時會感到「困身」，但每當孩子走出校門，一見到媽媽便立即飛奔過去，令她覺得所有辛苦都瞬間消失。

她感性表示，由姐姐到弟弟，前後接送他們幼稚園放學的日子，加起來接近7年。她亦想像，到他們都升上小學，相信自己已經儲夠甜蜜的回憶：「等到遲下佢哋兩個都升晒上小學，我想像到嗰陣嘅自己，應該就啱啱好儲夠呢七年嘅甜蜜回憶，可以好放心、好瀟灑咁放手畀佢哋搭校車喇。」

現在她更珍惜每天能牽著孩子的小手回家的時光：「珍惜仲可以拖住佢哋手仔行返屋企嘅每一日。」

Harper是高敏感兒童 曾坦言照顧不易要更多耐心

以往雨僑曾分享女兒Harper是高敏感兒童，由初生時期開始便對聲音、觸覺及環境變化都特別敏感，容易出現強烈的情緒反應。後來經評估後，發現她屬於感覺統合失調。

雨僑曾坦言照顧高敏感孩子不容易，女兒每天都要以同樣的生活方式生活，接觸新事物、人物或去新地方時必定崩潰。因此，夫婦兩人在日常生活上要注意很多細節，也要對女兒付出更多耐心和理解。

雨僑曾分享女兒Harper是高敏感兒童，照顧高敏感孩子不容易，在日常生活上要注意很多細節，也要對女兒付出更多耐心和理解。（IG@avabibu）

羅力威視女兒依賴為愛的表現 夫婦從中累積育兒經驗

羅力威曾在接受訪問時談及女兒對父母的依賴，認為這是她表達愛的方式，亦表示會盡力調整生活，配合女兒的需要：「我覺得Harper不願和我們分開，其實是一種很強烈的愛，我們亦願意調適生活去配合她，愛能蓋過犧牲，只要能做到的，無論多難，我們都會盡力愛她。」

不過，正因照顧女兒的難度很高，在過程中累積了不少經驗，後來細仔Harvey出生後，他們在照顧和應對孩子時，才能更得心應手。

女兒今年升讀小學 兒子入讀幼稚園

Harper今年9月升讀小學一年級，現於聖公會聖彼得小學就讀。開學時雨僑亦在社交平台分享Harper的開學相，指女兒「正式成為小學雞」，希望她開開心心展開新一頁。

今年Harvey亦正式升讀幼稚園K1，於天主教聖瑪加利大幼稚園（St Margaret Mary's Catholic Kindergarten）就讀。雨僑表示由於一家人搬到香港島，所以沒有選擇讓兒子升讀姐姐的母校「國際英文幼稚園暨幼兒園」。今年兩姐弟一同開展新階段，正式展開小學及幼稚園生活。

聖公會聖彼得小學

聖公會聖彼得小學位於香港中西區（校網11校網），是一所基督教男女資助全日制小學，為中西區傳統熱門名校之一。

學校設「多元學習課」，讓學生全年參與一項固定培訓及不同的循環課程，深入探索興趣。課程涵蓋語文、科學、藝術及遊戲等範疇。學校亦積極推動STEAM教育，結合跨學科學習及人工智能（AI）等創新科技，提升教學成效。

聖公會聖彼得小學的學生升中派位表現良好，2025至2026年度派往有英文班中學的學生比例達82%，當中包括聖保羅男女中學、拔萃男書院、皇仁書院、英華女學校、英皇書院及喇沙書院等頂尖名校。

天主教聖瑪加利大幼稚園（St Margaret Mary's Catholic Kindergarten）

天主教聖瑪加利大幼稚園是位於跑馬地的非牟利幼稚園，是港島的熱門幼稚園。有不少名人子女都是該校的校友，包括周汶錡的大仔、李璨琛的大女等。

學校以兒童為本，鼓勵學生從遊戲中學習，並透過活動教學、小組學習、專題研習及參觀等多元方式，提升學生的學習興趣。學校設有上午班和下午班。學生升小派位表現良好，2025至2026年度有不少學生升讀區內熱門及傳統名校，包括聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學及香港嘉諾撒學校等。