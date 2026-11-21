現年59歲的蘇永康於2014年與馮翠珊結婚，二人婚後育有兒子蘇展弘（Jazz）。自仔仔出世後，蘇永康便專注家庭，經常親自送仔仔返學，父子感情深厚。現年9歲的Jazz就讀聖士提反書院附屬小學，學校除了設有多元化的課外活動，更設有別具特色的小六寄宿課程。



廿四孝爸爸蘇永康親自送仔仔返學

早前，蘇永康在Instagram限時動態分享送仔仔上學的畫面，相中蘇永康身穿藍色上衣，戴著太陽眼鏡坐在駕駛座自拍，Jazz則穿著整齊的白色校服，雙手枕在腦後，面帶笑容悠然地坐在乘客位。蘇永康在相中與大家打招呼：「Good morning」，並標注地點「聖士提反灣泳灘」。當時是早上7時28分，一大清早就親自駕車送仔仔上學，簡直是廿四孝爸爸。

蘇永康於2023年曾分享送仔仔上小學的影片，片中Jazz仍是一副小男孩的模樣。如今已成熟不少，亦褪去昔日的稚氣。

Jazz興趣廣泛遺傳爸爸音樂細胞

現時9歲的Jazz興趣廣泛，遺傳了爸爸的音樂細胞，從小便開始接觸爵士鼓，也曾接觸過電子琴、結他等樂器。除了音樂，他也喜歡踩滑板和滾軸溜冰等運動。早前，他更與爸爸同台演出，在《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會》部分場次擔任鼓手，台風十足！

聖士提反書院附屬小學

Jazz現時就讀位於赤柱的傳統名校聖士提反書院附屬小學，與周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia、鄭中基女兒Emma是校友。

（聖士提反書院附屬小學）

設攀石場與泳池 必修西洋管弦樂激發體藝潛能

學校重視多元化的課外活動及戶外教育，校內提供多元化的課外活動，包括管弦樂團、管樂團、合唱團、樂器班、英文學會、中文學會、英文及普通話集誦隊、數學隊、泳隊、田徑隊、足球隊、籃球隊、乒乓球隊、網球班、劍擊班、攀石班、幼童軍、綠田園、團契等。另外校內設有攀石場、泳池、足球場、籃球場等豐富設施，讓學生盡情探索不同興趣及運動。

學校亦着重音樂教育，每名學生都必須學習一種西洋管弦樂器。校內設有多間隔音練習室及演出場地，並會按照學生的程度組成不同級別的管弦樂團。

全港唯一學校提供小六寄宿課程 4大訓練領域教孩子獨立自理

聖士提反書院附屬小學亦是全港唯一一間提供小六寄宿課程的學校。學校希望透過寄宿生活培養學生守紀律、合群、獨立自理能力。課程主要分為四個訓練領域：「生活技能訓練」、「社會服務」、「個人管理」及「體藝薰陶」。

學生需要學習整理衣物、簡單烹飪及基礎木工等日常生活技能。宿舍以8人為一組，每名學生都有專屬的睡床、書枱及衣櫃。校方亦會安排兩名全職宿監及多名駐校教師，全天候照顧學生的日常生活。

小一學費近10萬元 一條龍直升聖士提反中學雙軌課程

聖士提反書院附屬小學2026/27學年的小一學費為97,150元。直屬中學為直資中學「聖士提反書院」，中學部提供DSE及IBDP課程，讓學生按不同學習需要及升學方向選擇合適課程。

小一面試攻略 首輪面試3語考日常生活

小一面試方面，學校重視申請人的聆聽、理解、歸納、組織及表達能力。首輪面試約30分鐘，主要用廣東話、普通話及英語進行，面試問題主要圍繞孩子的日常生活經驗。校方較為着重了解孩子的內在素質，家長毋須刻意安排大量訓練。

校方會通過首輪面試，甄選合適的申請人，並邀請其家長出席親子面試，進一步了解家長的教育理念與學校是否一致。