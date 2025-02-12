每日3分鐘｜腳尖貼牆站不起是駝背？1張椅拱背治駝背挺腰原來係錯

駝背和烏龜頸，除了是外觀上不討好，更是腰痛肩頸痛的成因。現代生活難免看得多電子屏幕，想伸展背脊很多時就是在座位上打開胸腔挺直就算，但原來捲曲背部才是讓脊骨恢復本來弧度的良策！想知怎樣靠一張椅子改善駝背，就要看下文啦！



駝背你未必知？

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》請來在日本經營改善駝背專門店的代表小林俊夫先生作客，指出大家或會以為駝背就像「鐘樓駝俠」般後背隆起才算是，但實情是現今社會大部分的人都是「隱形駝背」患者，表面看起來腰板挺直，但實質是駝背。

小林先生即場為嘉賓目測駝背程度，圖中三位眼看是腰板挺直但駝背的程度卻分別是5分滿分中的：2分（左），4分（中），4-4.5分為（右），據小林先生所講，他是根據幾位各自的盆骨和頸椎作判斷。（截圖自《日本人の3割しか知らないこと》）

小林先生解釋到駝背的原因是現代人缺乏運動，又經常面對壓力，導致頭腦和身體處於緊張狀態，加劇骨盆前傾的情況，破壞整條脊椎的弧度。再加上經常玩手機或看電腦，頭頸長期向前傾，以致肌肉不平衡，這樣的症狀則被診斷為「上交叉綜合症」。

現代人缺乏運動，又經常面對壓力，導致頭腦和身體處於緊張狀態，加劇骨盆前傾的情況。（圖片來源：NIKKEI STYLE）

我有沒有駝背？

▼以下有個簡單的測試，讓大家知道自己有沒有駝背的可能性，只要在家中先準備一張椅子就能輕鬆做到。（按圖👇👇👇）

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要測試自己有沒有駝背的可能性，可以在家中準備一張椅子，然後找一面牆，先把椅子放近牆壁，坐下，確保腳趾尖和雙膝緊貼牆壁，只要在符合這樣的條件下依然能夠輕鬆地站起來，就即是合格。由於駝背的人站立的時候，大多都會先讓上半身向前傾，因此當面前有牆擋着，就無法順利站起來。

靠近牆壁，坐下，確保腳趾尖和雙膝緊貼牆壁，只要在符合這樣的條件下依然能夠輕鬆地站起來，就即是合格。（截至節目《主治医が見つかる診療所》）

▼同場加映：除了面壁站立以外，靠牆站也能知道自己有沒有駝背（按圖👇👇👇）

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駝背引致6大健康問題

在日本節目《主治医が見つかる診療所》中骨科醫生高平尚伸教授講到，輕視駝背的問題，有可能會造成肩頸僵硬、腰痛等痛症，更會提高患認知障礙症的風險。而就着因為精神緊張而造成的駝背問題，就可能會引起失眠的症狀。同時口腔的唾液也會減少分泌，繼而引起口臭、牙周病等等的病症。

如何改善駝背？

專家指有很多人在改善駝背姿勢的時候，會選擇打開胸腔或挺腰背之類的做法，但其實將背部捲曲方能改善脊椎的弧度。那應該要怎樣用一張椅子改善駝背以回復應有的身高？（馬上按圖學習做法👇👇👇）：

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小林先生教大家只要有一張椅子，就能夠做到這個捲曲背部的練習。



1. 雙腳張開至肩膀闊度，把手放在椅子上面

2. 手和椅子成直角，膝蓋微微彎曲

3. 把椅子向下壓，與此同時吸氣並拱起背部



練習期間可以在向椅子施壓的同時將重量放在腳跟，做的時候想像是將腹部收緊提起而令背部捲曲，要注意不要因為施力而縮起肩膀，而是要連同整個肩膀向椅子推出。小林先生建議以1-2個呼吸為一組，每天做3-4組就好。

▼每天5分鐘躺著就能矯正駝背（點擊下圖看清！👇👇👇）

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小林先生更提到若然願意堅持做練習，是有助回復至原來的身高，因為當被過度彎曲的脊椎透過練習調整至正常弧度，感覺就好像上半身被拉長了一樣，仿佛是變高了！不論是在工作中承受壓力的你，還是因為身高而納悶的你，趕快試試這個捲曲背部練習，在改善體態的同時，更可以增加自信心，一改鬱悶的心情！

▼同場加映：4招運動正骨盆（按圖了解👇👇👇）

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（資料來源：《日本人の3割しか知らないこと》、《主治医が見つかる診療所》、NIKKEI STYLE）