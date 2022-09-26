兒童心理｜孩子怕失寵呷弟妹醋？5招化解敵意　最後一招父母必學

自古以來，大寶與二寶必爭寵，是令許多爸媽頭痛的煩惱，尤其大寶正值 Trouble Two、Horrible three，2-3 歲是自我意識長成時的叛逆期，若此時家中又多了新生命，不僅需要重新適應照顧小寶寶的大小事，還得同時兼顧家中老大的心情。



手心手背都是肉，究竟該怎麼做才可以讓兩個孩子相親相愛，手足友愛呢？這裏提供簡單的 5 步驟，透過漸進式的引導，相信孩子會慢慢懂得的：

到底怎樣解決哥哥姊姊對弟妹抱有敵意和爭寵問題？（點圖閱讀）：

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Step1：提前介紹新成員

從再度懷孕的那刻起，便可以嘗試向大寶釋放「未來即將多一個新的家庭成員」的訊息，初期可以透過童書、繪本的方式，幫助孩子理解甚麼是弟弟、妹妹？隨着孕期來到中後期，媽媽的孕肚越來越明顯時，再透過奶瓶、尿布、嬰兒床等各式的寶寶用品，進一步實質的讓孩子感受到家中即將迎來的轉變。

有些爸媽也會以二寶的名義「買新玩具」給大寶，告訴他這是弟弟 / 妹妹送的，目的同樣是為了提前向孩子介紹新生命，順便消除他對弟弟 / 妹妹的敵意。

Step2：解釋可能會遇到的轉變

通常大寶和二寶的年紀都不會差得太遠，有時他們還沒有辦法完全理解為甚麼生活突然出現變動？爸爸媽媽不再專屬於自己，甚至很多時候還要被暫擱一邊、交由爺爺奶奶照顧。

其實孩子的心思比大人想像的都還要敏感很多，因此除了可以提前介紹新成員外，也可以細數將來可能會碰到的狀況，並用孩子能懂得的語言向他們解釋「為甚麼」，就算孩子似非懂懂也無妨，最重要的是此舉能讓他們有被「重視」的感覺。一遍又一遍反覆地說，總有一天他們能逐漸理解。

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Step3：協調照顧孩子們的角色分配

為了即將到來的新生命，不僅孩子需要適應，父母也必須跟着思考相對的應變措施，比方說協調照顧孩子們的時間分配。無可避免地，在剛結束生產後，產婦一定會需要多休息，新生兒也會較依賴媽媽的照顧，但此時千萬別硬性規定大寶「不要吵媽媽與寶寶」，還是要盡量照顧到他的情緒，不能讓他覺得媽媽完全被另一個人霸佔了。

建議可以以輪流的方式，當媽媽哄睡二寶之後，就專屬單獨只陪伴大寶，或是跟孩子約定，每到甚麼時候就是媽媽和你的秘密約會時間，讓孩子覺得自己在父母眼裏仍舊是特別的存在。

Step4：讓大寶一起加入幫手的行列

想要少一個敵人最好的方式，就是結盟！如果想要讓大寶消除對二寶的敵意，那麼拉攏他成為小幫手包準沒錯。所謂的小幫手並不一定要侷限在一定要幫上甚麼忙，而是透過幫忙拿尿布、餵寶寶吃奶嘴等方式增加大寶的參與感，慢慢灌輸他「寶寶是自己人，我們一起陪伴他長大」的觀念！

值得注意的是，不要急着教育孩子「哥哥 / 姐姐一定要讓弟弟 / 妹妹」，或是下意識相互比較，要想成兩人就像同班同學一樣，沒有誰有義務照顧誰，兩個人都是平等的個體。否則大寶將可能產生天生的仇視感，認為都是因為新生命才使得我……，並且開始不斷哭鬧，進而退化成同樣需要關注的嬰兒狀態。

Step5：有耐心處理手足間的爭執

最後耐心是一定要練習的技能，因為即使已經努力做了很多準備，手足間還是難免會產生衝突。這一切都是正常的！畢竟面對新的轉變，任誰都會有不適應的時候。這時，陪着孩子學習面對與釋放情緒也是一種成長。

最重要的是，別忘了時刻傾聽孩子的心聲，才不會無意間傷到他們，造成心裏揮之不去的陰影。記得時刻告訴孩子，不論如何爸媽永遠愛他，不會因為弟弟或妹妹就影響到對他的愛。

成為父母真的是一個需要不斷學習的角色，沒有人生來就懂得如何照養孩子，和孩子一樣，很多狀況我們都是第一次經歷，因此允許孩子有情緒的同時，也別忘了別給自己太大的壓力。大寶、二寶都是寶，期待有一天他們都能明白，手足來到這世上並不是為了分愛，而是能成為世間上最親密的陪伴！

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