子女常發脾氣超30分鐘要留意　除在模仿父母或亦因腦部發展不均衡

嘉嘉是一個八歲的小男生，從小就活潑好動笑臉迎人，由於父母工作忙碌，嘉嘉想要什麼總是會順着嘉嘉，但對老師、父母的管教都完全無法配合，父母因此帶嘉嘉前往醫院就醫。醫師深入了解後，認為嘉嘉除具有ADHD（注意力不足過動症）傾向外，亦屬於阿德勒中「控制型」人格，會利用自己所能做的行為，控制自己的世界。



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腦部尚未發育完成 父母是孩子的榜樣

來自台灣的台中榮總嘉義分院兒青科章秉純主任表示，對於父母來說，孩子就是一面鏡子，因此在兒童腦部尚未成熟時，孩子的行為、思考模式、都完全受到父母或是照顧者影響；而人類是一種很特別的生物，腦部在幼童期、甚至兒童、青少年初期，都尚未發育完整，故此時的情緒問題與其解讀為「疾病」，但不如視為「發展不均衡」較為合宜。

易怒孩子易走偏 原因與自卑或挫折有關

章秉純主任說明，兒童會易怒，成人也會易怒，但孩童的持續易怒若長達三十分鐘，可能家長就要稍微注意了。近年來，研究兒童情緒的學者對一群持續易怒的兒童，進行腦影像學的研究，發現他們的杏仁核、頂葉、枕葉與額葉在實驗中會出現異常活動，在挫折期間，這些兒童的後扣帶迴和頂葉皮質，功能也較一般狀況為弱。

章秉純主任認為，易怒兒童很容易因情緒難以控制，造成成長過程中非常多的挫折與自卑，為了保護自己，這些自卑就很容易往「走歪」的方式發展。

四種優勢人格 增強社會興趣避免長歪

凱弗基於阿德勒理論提出「生活方式」可分為四種優勢人格，為「取悅他人型」、「控制他人型」、「追求舒適型」、「超越他人型」四大類，就取悅型來說，志願為他人付出，但反之則會失去自我；控制型則是最守法的，相反的，失控後反而是最不守規矩、無法親近人群也易怕挫折。

章秉純秉純主任強調，不論孩子是以什麼樣的生活型態過人生，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可以增強他的「社會興趣」，才不會「長歪」成為一個自私的人。

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