小暑24節氣｜全年最熱三伏天　中醫媽媽教煲2款湯水清熱消暑益氣

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-07-06 21:04

踏入7月天文台已錄得最高氣溫達攝氏33度，在酷熱天時走在街上已令人汗流浹背，7月7日踏入廿四節氣中的「小暑」，註冊中醫師謝嘉雯表示天氣雖熱，卻是治病良機，建議家長可把握「小暑」後的3個日子作為冬病夏治的最佳時機。同時煲2款適合全家大小飲用的湯水，有清熱益氣功效。

「小暑」是中國傳統曆法中二十四節氣之一，根據曆法解說，「小暑」 過後天氣會日漸炎熱。中醫媽媽謝嘉雯說:『小暑大暑，上蒸下煮。』小暑後，代表盛夏開始；並進入全年最熱的三伏天，是『冬病夏治』的好時機。

謝醫師表示「冬病夏治」是指對於一些在冬季容易發生或加重的疾病，如鼻敏感、哮喘、外感……中醫師以溫熱的藥物研磨成藥粉，加入鮮榨薑汁、蜂蜜，調成藥餅，貼於特定的穴位。

按圖即睇何謂「三伏天」:

「透過經絡的作用和夏天三伏天的氣侯特點，從而提升身體陽氣，預防虛寒性疾病於冬天加重。對於有痛經、月經不調的婦女，揀選合適的婦科穴位；如子宮穴、中極穴、三陰交…等，亦能達到調經止痛的作用。由於不用吃藥，因此芍小朋友和大人，均是簡單便捷的中醫特色療法。」

除了進行天灸療法外，謝醫師表示小暑後人體因高溫汗孔開泄以散內熱，「但汗出過多，亦容易耗氣傷津，因此亦可以準備以下湯水，益氣養陰，以迎接盛夏的高溫。」

按圖即睇適適合全家大小飲用的「小暑」湯水:

+ 5 + 5 + 5

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

相關文章:雨季湯水│中醫推介3款食療 預防小朋友淋雨後著涼 可解濕壓熱伏

點圖即睇3款適合雨季食療：

+ 11 + 11 + 11

相關文章:兒童夏天喝冰水、沖凍水涼消暑 中醫：最傷脾胃引發濕疹鼻敏感

點圖即睇陳醫師建議降溫注意事項:

冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

點圖即睇脾胃健康對小朋友的影響:

+ 2 + 2 + 2

夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

+ 3 + 3 + 3

點圖即睇適宜炎夏降溫飲品: