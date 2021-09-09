濕疹｜夏末仍要提防熱傷皮膚　即睇汗疹、曬傷5大不適預防方法

炎炎夏日，高溫特別容易讓寶寶流汗，黏踢踢的感覺總是令人感到難受，有時還會因汗腺阻塞造成皮膚問題，或導致原有皮膚疾病復發，若未妥善處理，除了寶寶覺得不舒服而哭鬧不休，也可能因發炎而讓治療變得棘手，因此，爸媽更必須留意照護及做好預防工作，保護寶寶細嫩皮膚安度夏天。



爸媽要能照護好寶寶皮膚，首先必須了解其皮膚特性，由於寶寶皮膚尚未發展完全，與成人皮膚有許多不同之處，相較之下，更顯敏感與脆弱，在容易出現皮膚問題的狀態下，更需加倍呵護與保養。

寶寶與成人皮膚特性大不同

台灣禾馨民權婦幼診所皮膚科醫師高珮菡表示，寶寶皮膚有以下4大特性：

1.角質層較薄：寶寶皮膚因表皮最外層、保護肌膚的角質層較薄，角質細胞小且細胞與細胞間距較大，因此，相較於成人，水分較快吸收也較容易流失，不過，寶寶皮膚總含水量仍比一般成人來得高。



2.吸收力好：寶寶皮膚的穿透性、吸收力較好，在藥物的使用上要更為小心，需留意藥物的刺激性及使用量。



3.代謝速率快：寶寶身體代謝速率較快，若皮膚出現傷口，也會較快復原。



4.排汗機制不成熟：寶寶皮膚的排汗功能尚未成熟，一流汗就容易起疹子。



受夏日高溫影響 易有5大問題

受夏日高溫影響，寶寶稚嫩的皮膚容易出現以下5大問題：（按圖了解）

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1.熱疹、痱子

寶寶皮膚汗腺功能較不完全，加上天氣炎熱，容易流汗。當處於較潮濕的環境時，汗液蒸發的速度慢，若穿過多衣物，就會造成汗腺阻塞而出現「熱疹」，也就是常聽見的「汗疹」、「痱子」，通常出現於皮膚皺褶處或背部、胸口等處。若寶寶尿布包太緊，流汗而造成悶濕環境，也會於尿布包覆位置出現「熱疹」，臨床上，以「尿布疹」稱之。

當寶寶出現熱疹時，建議出疹部位以溫涼水沖洗，並擦乾保持患部乾爽，若紅疹不退，可考慮薄塗乳液。另外，也要減少寶寶穿的衣物數量，或改穿透氣、寬鬆的衣褲，保持環境通風，並就醫且按照醫囑來塗抹藥膏。如尿布包覆的位置出疹，建議爸媽勤換尿布，並於每次更換尿布時，以清水清洗寶寶屁股，也可塗抹屁屁膏來改善。

高珮菡醫師表示，雖然戶外高溫炎熱加上今夏受疫情影響，爸媽較少帶寶寶出門，但要注意，待在室內開冷氣，看似沒有高溫問題，但父母往往又擔心冷氣溫度低，會讓寶寶著涼，而為寶寶穿較多衣物或以包巾緊緊包覆，小心！這樣也會出現熱疹。建議將室內溫度調控於攝氏24度左右，室內濕度保持50～60％，因這是較適合寶寶的溫度與濕度，並留意不要穿過多衣物，如此一來，就能預防熱疹的發生。

2.汗皰疹惡化

汗皰疹為一種濕疹，常在季節交替之際發生，並於夏日惡化，通常出現於寶寶手掌以及足部，並以小水泡表現、伴隨乾癢的情形。

汗皰疹出疹時，若寶寶不斷抓癢，容易抓破產生傷口，建議修剪寶寶指甲，避免指甲藏汙納垢，搔抓時造成傷口感染，也可為寶寶戴上手套，減少搔抓。提醒爸媽，寶寶穿鞋時，一定要穿上襪子；洗完澡後，把手腳擦乾，保持乾燥，並適時塗抹乳液。

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3.異位性皮膚炎發疹

1～2歲是寶寶最容易發生異位性皮膚炎的時期，通常與體質或遺傳有關，若爸媽有過敏、氣喘或本身有異位性皮膚炎，寶寶就容易患有此皮膚疾病。夏日因高溫流汗，汗水刺激皮膚，容易讓病情惡化，最明顯的症狀就是癢，並有紅疹、脫屑等現象，急性時，甚至會有組織液滲出。

寶寶異位性皮膚炎發作時，若症狀較為輕微，只出現看起來較為乾燥的紅疹，爸媽可以平時照顧方式來處理，或透過冰敷來幫寶寶止癢，若已出現發炎或滲出組織液，讓寶寶疼痛難耐時，就建議尋求醫師協助，透過藥物治療。

高珮菡醫師建議爸媽，平時照顧異位性皮膚炎寶寶，因其皮膚較容易乾燥、出血，必須按時塗抹乳液以發揮保濕作用，可選擇無香料、成分簡單，或異位性皮膚炎專用的乳液，一天早晚塗抹2次；嚴重時，須搭配藥膏，並一天塗抹3～4次乳液。另外，也要避免過度清潔、減少使用寶寶沐浴乳等清潔用品，以清水洗淨即可。在清潔時，更必須留意水溫，不要過熱，避免惡化。

4.蚊蟲叮咬

夏日潮濕的環境是蚊蟲滋生的好時機，不僅在戶外、樹下或積水處容易被叮咬，家中若有栽種植物也容易招來蚊蟲。當寶寶細嫩的皮膚被叮咬，特別2歲前的寶寶，因免疫力尚未完全建立，容易出現較大、紅腫的腫包，若寶寶不斷抓癢，可能導致破皮，甚至出現流膿、感染等現象。

爸媽可觀察寶寶，若被蚊蟲叮咬後無出現抓癢情形，可暫不理會，若寶寶有抓癢不舒服時，可先使用市售產品來舒緩或冰敷止癢；如寶寶抓破傷口、出現發炎或感染現象時，則必須就醫，使用醫師開立止癢藥膏、類固醇藥膏或是外用抗生素藥膏來改善。

為預防蚊蟲叮咬，建議爸媽平時可為寶寶塗抹防蚊液，建議選擇含派卡瑞丁或敵避成分，且專為寶寶設計的防蚊液，使用上較為有效且安全。另外，挑選滾珠式的產品代替噴霧式設計，可避免寶寶因不小心吸入防蚊液而造成呼吸道不適。

5.皮膚曬傷

炎熱夏日，寶寶若長時間處於大太陽下，也容易出現曬傷問題，此時，皮膚出現發紅、脫皮甚至起水泡等現象，爸媽可於寶寶曬傷部位以濕毛巾進行冷敷或塗抹藥霜，起水泡時則要特別小心，別將水泡擠破，容易引發感染。

提醒爸媽，帶寶寶出門或帶至陽台、頂樓曬太陽時，要避免早上10點～下午3點的時段，並同時幫寶寶帶帽子、撐傘等來阻擋紫外線直接照射寶寶皮膚，若寶寶滿一歲以上，也可塗抹兒童專用防曬用品來保護。

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夏日照護寶寶皮膚 注意清潔與保濕

瞭解寶寶夏日常見的皮膚問題後，請爸媽平時多留意寶寶皮膚的照護，有助預防皮膚問題的發生，高珮菡醫師提出以下2點建議：

1.留意清潔方式、避免過度清潔：許多爸媽會認為，夏日悶熱，只要出汗、出油就該替寶寶洗澡，甚至擔心沒有洗淨而反覆、過度清潔。高珮菡醫師表示，不論寶寶是否有皮膚問題，建議都以清水清潔為主，容易出汗、出油的部位再使用清潔用品即可。

2.塗抹保濕乳液：即使在夏日，仍需塗抹乳液來為寶寶皮膚保濕，建議爸媽選擇寶寶專用、不含香料、精油，且成分天然、簡單、不含過多植物萃取物的乳液，較不容易對寶寶皮膚產生刺激而出現過敏情形。另外，塗抹乳液的時機，建議幫寶寶清潔並以毛巾擦拭後，立即塗抹乳液，此時，仍會有水分留於寶寶皮膚上，較能達到保濕效果。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：夏日寶寶皮膚常見5大問題，皮膚科醫師談照護方式與預防要領】