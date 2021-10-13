貪方便食即食麵小心鈉含量超標　營養師推介兒童可食7種麵

風球下不少超市和街市的蔬菜甚至凍肉都比搶光，有些媽媽在買不到餸菜下，很多媽媽會選擇煮簡單方便的即食麵給小朋友吃。不過營養師李杏榆（Annie）提醒，市面上的即食麵大多數都含有大量鈉，因此不建議父母煮即食麵給小朋友吃。皮膚科專科醫生陳厚毅指，即食麵含防腐劑、味精等不同化學物，或會誘發皮膚過敏，小朋友的話更要多加留意！



營養師李杏榆表示，即食麵通常用油炸方式處理，其調味料（味粉）含有味精、鹽、調味劑等製成，一包原味即食麵含約1800毫克（1.8克)鈉、約457卡路里，大部分來自脂肪、總脂肪、飽和脂肪。根據英國NHS建議1至3歲小朋友每日最多攝取0.8克鈉、4至6歲小朋友每日最多攝取1.2克鈉，因此7歲以下小朋友進食一包即食麵，已經超過攝入量上限。

李杏榆建議，家長可以用以下麵類代替油炸即食麵：

+ 3

🔼🔼🔼🔼打風超市、街市出現長長人龍搶購食品👉🏻👉🏻👉🏻圓規風球｜黃昏將懸掛8號風球 直擊多間超市、街市凍櫃被搶一空👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

化學物引發皮膚過敏

即食麵種類豐富，烹調方便快捷，抗疫期間大家也可能不自覺吃多了。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，這些食物或會誘發皮膚過敏。「它們大多含有添加劑、防腐劑、味精、香料、色素等化學物，如對這些化學物敏感，有機會刺激皮膚，引致過敏，出現濕疹、紅疹、痕癢。

皮膚敏感一般來說會出現在全身，嚴重的話可能會呼吸困難。」例如在乾果、醃菜和鹽醃的魚製品中常用的防腐劑為二氧化硫，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

+ 1

非油炸即食麵調味料含銷鈉及脂肪

家長為了健康而讓小孩食非油炸即食麵，但其調味料包亦有機會含有大量鈉及脂肪，依然會影響小朋友健康。李杏榆提醒家長可以其他湯底取代調味料包，或在煮麵後加入半包味粉，但只限7歲以上的小朋友。

李杏榆亦建議可以用以下食材製作麵食的湯底：

🔼🔼🔼🔼打風留家煮咩好？即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻圓規風球│打風停課媽媽利用家中食材快煮5款午餐 還原茶餐廳風味👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

+ 27