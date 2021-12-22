聖誕節好去處│必去冬季遊藝會　再坐癲噹節日限定發光主題巴士

聖誕節將至，爸爸媽媽準備好和仔女去玩未？聖誕節期間香港有不少活動適合親子一同體驗，例如有免費的聖誕藝文環保活動，有藝術展覽和藝術表演、工作坊等等。亦有Donut & Ah Meow活動車遊走香港不同地方，等待大家捕捉玩遊戲贏取禮物。晚上更加可以和小朋友一起乘坐癲噹節日限定雙層全車發光主題巴士，一邊遊車河一邊玩AR遊戲！



由Artists Co-op 舉辦的大型戶外聖誕藝文環保活動「冬季遊藝會2021」，將於2021年12月 24 日至 27 日在沙田「永續藝術基地 - 沙瀝角落」舉行。活動以永續及環保為主題，一連四日節目非常豐富，包括：藝術展覽：《永續藝術展》及《世界從零開始的友聚記憶》、藝術表演：形體劇場、竹樂音樂會及戲偶劇場，同埋踩單車造紙藝和版畫月曆工作坊，活動費用全免。除此之外，Artists Co-op還與於沙瀝角落設置巨型聖誕帳篷讓公眾在草地上休息及打卡，同場亦會舉行藝術、文創和環保產品的慈善義賣。

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活動內容

－《永續藝術展》暨導賞團 （免費）

－《世界從零開始的友聚記憶》展覽 （免費）

－踩單車再造紙藝工作坊 （免費教授、參加者自備廢紙供創作）

－自製藝術月曆版畫工作坊 （免費教授、材料自費）

－藝文和環保產品慈善義賣



藝術表演項目

－形體劇場 - 《環》 （免費）

－腔棘：原始林木，竹管樂器、多元即興聲音演奏會 （免費）

－戲偶劇場 - 《活物》 （免費）



冬季遊藝會 2021

日期： 2021年12月 24 日至 27 日

時間：中午12時至下午8時

地點：沙瀝角落 新界沙田圍路38號【近屯馬綫沙田圍站】

免費入場



Donut & Ah Meow 500 倍正能量全港大放送

今個冬天，咚咚仔（Donut）與咕咕喵（Ah Meow）活動車將漫遊港九新界各區，連續 16 天與各位小朋友，齊齊大玩互動遊戲，放送超過 10 萬份禮物。即場可以製作專屬 WhatsApp 貼圖，將快樂分享給親朋好友。只要參加其中 3 個地點或以上的活動，Donut & Ah Meow 更會送出限 定 K11 MUSEA Donut Playhouse 遊戲體驗券，遊玩貫穿三層的 Donut 造型室內滑梯及巨型彈床（價值 HK$320）。

Donut & Ah Meow 500 倍正能量全港大放送

日期： 2021 年 12 月 18 日至 2022 年 1 月 2 日

時間：早上 10 時至晚上 7 時

地點： 活動期間每日將出發至不同地點，橫跨港九新界各區。（詳細路線圖於 Donut & Ah Meow Facebook 專頁及網頁發佈）



活動重點：

Donut & Ah Meow 活動車將停泊於港九新界各區家庭熱點

播放聖誕限定 Donut & Ah Meow 3D 動畫短片

咚咚仔與咕咕喵快閃現身見面會（只限 12 月 18, 19, 25, 26日下午）

「500 倍正能量」小遊戲，參加者挑戰最快速度按掣集滿正能量，即可獲得禮物

即時與家人拍攝照片，免費製作專屬 WhatsApp 貼圖

打卡分享再獲限量版 Donut & Ah Meow 精品

集齊 3 個或以上地點的分享帖子，可獲 K11 MUSEA Donut Playhouse 遊戲體驗券一張*（價值 HK$320）



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癲噹節日限定雙層全車發光主題巴士

九巴獨家廣告代理Asiaray（雅仕維）於即日起至2022年1月13日舉行【陪您區區過聖誕】，邀請5位本地知名插畫師聯乘合作，包括癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian Ho、Zoie Lam及塵阿力，為大會發光巴士（巴士光年）及5個廣告客戶設計巴士及/或巴士站廣告。大家可以在街上見到癲噹節日限定雙層全車發光主題巴士，非常有聖誕氣氛！今年【陪您區區過聖誕】還將AR元素注入巴士站及巴士車廂廣告，只要利用手機掃描指定巴士站廣告或椅背廣告上的二維碼，便能欣賞聖誕限定癲噹動畫，即時與大家互動，為乘客帶來嶄新的O&O（Outdoor & Online）乘車體驗。

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另外，大家只要集齊指定的巴士及巴士站廣告相片上載至官方遊戲頁面，或在12月25日聖誕節零時零分拍下九巴巴士站的電子顯示屏所播放聖誕祝福片段並上載至巴士光年Facebook專頁，即有機會贏取限量「巴士光年x癲噹x PAPERY限量聖誕版口罩套」。以及緊貼巴士光年Facebook專頁，參加帖文遊戲，更有機會獲得「巴士光年x癲噹限量聖誕版1:76巴士模型」。

【陪您區區過聖誕】2021活動詳情

日期：即日起至2022年1月13日

聯乘插畫家：癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian Ho、Zoie Lam及塵阿力



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