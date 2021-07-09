港同校長教家長3個方法　讓孩子提升學習動機|Karen 教養信箱

撰文： Karen媽媽 最後更新日期： 2021-07-09 12:47

5月28日香港教育領導協會(HKAEL) 與「01空間」合辦的網上講座「與校長Live Chat」系列的第三場。講座的主持人是播道書院總校長暨香港教育領導協會主席盧偉成，而嘉賓是港大同學會小學校長黃桂玲。主題是「如何在開心學習之下，啟發孩子學習動機」。當晚，黃校長不但分享了很多正向教育(Positive Education)的理念，而且教導家長3個提升孩子學習動機的方法，幫助孩子跨過每一個學習挑戰。

學習

黃校長指孩子都有喜歡學習的天性。她用孩子學習行路作例子，帶出孩子天生不怕跌倒，具有勇於嘗試的能力。因此，她建議家長多製造場景，讓孩子有不同的經歷去探索和學習。

閱讀

黃校長鼓勵家長信任自己的孩子。

她建議家長從小培養孩子有良好的閱讀習慣。家長應按照孩子的年齡，選擇適合孩子程度的書籍。黃校長指孩子除了可以看圖畫生動的繪本之外，還有情節豐富的小說都相當適合幼稚園及初小的孩子閱讀，讓他們在故事中發揮無限想像空間。

創意

黃校長表示家長若想培養出孩子的創意思維，就要為孩子的生活留白。家長應讓孩子有時間去沉澱、有空間去思考、和有機會去創作。家長更應少買些玩具，讓孩子有時間去閱讀，甚至為自己少玩具而解難，例如孩子可用創意思維將房間想像為大海，自己一個在海中划獨木舟。

在講座中，盧校長引用了孔子《論語》的「學而時習之，不亦說乎？」來表達一種學習境界的提升。這句話強調了「學」與「習」兩字之間的差異，從「學」到「習」的過程，正正隱含一種過程從書本上學到的知識和理論昇華到生活中行為的實踐和習慣，是從思想到行為的一種變化。從此可見，「學以致用」是提升孩子學習動機的不二之選。

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