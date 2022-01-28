農曆新年習俗│家長必跟過年宜忌　2樣電器初一二不宜開免趕走好運

踏入農曆年廿六，是時候為過年準備，在新冠變種病毒株Omicron及Delta的疫情下，大家都更希望來年去除衰氣，煥然一番新景象。但在限聚令之下，兩女之父玄學家陳定幫表示，今年未必可以帶小朋友四出與長輩拜年，但他也會跟中國傳統習俗為女兒準備過年，以傳統習俗讓女兒學習美德，同時他亦介紹一下廿七至大年初一過年應注意之宜忌，祈望虎年大家都平安健康。



點圖即睇年廿七至年三十之宜忌:

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跟隨年廿八「洗邋遢」習俗，陳定幫也會叫女兒一起執拾自己的「財產」（即玩具），應去舊迎新，他說:「如果還有新淨、甚至未玩過的玩具，又或者一些已經不適合她年紀玩的玩具，我們會捐贈予有需要機構。」他希望讓女兒養成自己收拾的習慣外，也令她明白不要浪費，可以跟其他小朋友分享愛及歡樂。

讓孩子參與封利是

新年前夕，家長都會入定利是留在初一派出去，陳定幫會請女兒幫忙，親身感受過年習俗，「小朋友到了一定年紀，如果能夠與大人一起參與這件事，她會覺得自己大個女，有投入感而且願意幫手，久而久之亦可以增加她的家庭觀念。太太也會教女兒製湯圓，作為飯後甜品。」

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兩樣電器初一二不宜開

踏入大年初一，陳定幫與家人會由內至外都換上新衣，他建議無論屬什麼生肖都以穿上紅、橙、紫等鮮色系列為佳，寓意「鴻運當頭」，但盡量不動針線較剪，一旦有差錯，會招致破敗等不吉利的事，也有可能把剪斷財路。同時也忌洗衣，因為水神生日是初一、初二，因此這二日不宜開洗衣機。另外，初一也嚴禁使用掃帚與倒垃圾，同時也不應開吸塵機， 因為會把家裡的福氣財運掃掉，若迫不得意真要動掃帚，只好由外往內掃。

點圖即睇年大年初一至大年初三宜忌:

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*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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