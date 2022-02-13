七成兒童兩歲前會患急性中耳炎　醫生教你預防方法沖涼水都關事？

香港天氣飄忽不定，踏入秋冬季不少小朋友都會患上感冒，而感冒這類涉及上呼吸道感染的疾病，往往是中耳炎的常見成因。而中耳炎亦是年幼小朋友的常見問題，尤其是急性中耳炎，有研究發現七成的兒童在兩歲前都會病發，最常見的發病年齡集中在半歲至一歲半！



如何預防中耳炎

耳鼻喉專科黃嘉輝醫生指，急性中耳炎通常是由於上呼吸道感染引致。 大約有四分一至三分一的小朋友在上呼吸道感染時會患上急性中耳炎。大部分感染都是透過上呼吸道病毒，只有部分屬細菌感染。因此小朋友要預防中耳炎的話，最有效的方法是避免上呼吸道感染。 例如要注意手部衛生 ，流感高峰期間可以選擇戴口罩。而成年人和小朋友一樣，不要自己嘗試用工具清潔外耳道， 以免造成發炎或者耳膜穿破。

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而急性中耳炎通病徵包括耳痛 ，發燒， 外耳道流膿 ，頭痛，冇胃口， 輕度弱聽。若情況拖至嚴重不處理的話，常見的後遺症包括中耳積液， 耳膜破穿， 嚴重的 會導致面癱，腦膜炎 ， 傳道性和感音性失聰。

成年人更多可能是患上慢性中耳炎， 通常都是急性中耳炎的後遺症，導致耳膜穿破。 病徵可以是間歇性流耳膿，聽力受損。

沖涼水入耳仔會否引致中耳炎？

沖涼水入耳仔會引致中耳炎是最常見的謬誤，黃醫生指：「正常外耳道和中耳之間有耳膜保護， 就算沖涼入水，游水甚至潛水， 水份和病菌都不會進入中耳。 外耳道本身會向外排放耳屎， 一般來說不需要定期自己刻意清潔。 反而如果定期用棉花棍清潔外耳道 ，有機會將外面的耳屎推入， 造成閉塞和發炎。」

急性中耳炎可藥物解決

小朋友急性中耳炎一般會用藥物控制發炎，有需要可以服食抗生素， 大部分都會康復。

至於成人慢性中耳炎，在發炎期間需要由專科醫生進行外耳道清潔， 加上抗生素耳藥水 控制發炎。 發炎受到控制之後，還要注意外耳道不要進水 。 長遠要根治，就要做手術修補耳膜，修補耳膜的手術成功機率大概九成。

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