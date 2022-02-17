牙齒健康｜士多啤梨對兒童牙齒有利？內含兩種成分有效去污防蛀牙

小朋友愛吃甜食，但糖分長時間留在口腔，卻容易增加蛀牙及患上其他牙齒問題的風險。要維護牙齒健康，除了多刷牙、飲食後漱口，原來吃士多啤梨也可有助鞏固牙齒，預防蛀牙！



士多啤梨顏色鮮豔又營養豐富，不少家長都喜歡以士多啤梨入饌，或製成各種小食，吸引小朋友進食，但原來士多啤梨除了擁有豐富維他命C，可抗氧化及增強抵抗力，其果肉也含有果膠和膳食纖維，可以幫助消化。

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士多啤梨愈熟愈好 蘋果酸及木糖醇有助去污防蛀牙

士多啤梨亦含有天然木糖醇，這種天然植物性甜味劑因為難以被口腔中的細菌分解並產生酸性物質，也可減少牙菌斑和變異性鏈球菌生長，因此不易引起蛀牙。另外，士多啤梨中的蘋果酸（malic acid）也有清潔、去污的功效，雖然士多啤梨同時含有會使琺瑯質蛀蝕的檸檬酸（citric acid），但愈成熟的士多啤梨含有愈少檸檬酸、愈多蘋果酸。

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台灣行政院農業委員會建議，可選購顏色鮮豔的士多啤梨，顏色太白或是過青就是尚未熟成，若其肩部呈現白色，大約就是8分熟。士多啤梨上的絨毛愈長，代表愈少人碰過、愈新鮮。農委會又表示，士多啤梨買回家後不要立刻清洗，直接放進雪櫃即可，待進食時才清洗，清洗時亦應放進瀝水篩盆中用清水慢慢沖洗，瀝乾後可用軟毛巾吸乾水分，而士多啤梨入口前最好先將蒂頭拔除。

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香蕉、西蘭花也有利牙齒健康

除了士多啤梨之外，原來香蕉和西蘭花也可以有助維持牙齒健康。香蕉含有鉀、鎂、錳等礦物質，可有助去除牙齒上的漬印。另西蘭花中的鐵質可以幫助在牙齒表面形成一層阻擋酸蝕的薄膜，能有效減少酸性食物、飲料對琺瑯質的傷害。

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果欄檔主：士多啤梨宜沖不宜浸

資深果欄檔主陳文玲（Mandy）指，千萬不能浸泡士多啤梨，「因為有農藥是水溶性的，浸泡方法會令農藥反過來滲透至士多啤梨的果肉之中。」而最好的清洗方法是以水喉花灑式（sprinkling）地沖洗。要注意的是，沖洗時不要摘去士多啤梨頂部，因為那是士多啤梨吸收養份的地方，除去它就會令士多啤梨失去保護屏障，吸收到水入面的雜質。只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。

陳文玲指波蘭一個研究以16種農藥為樣本，發現用水喉水沖洗士多啤梨長達5分鐘後，就可以去除部分農藥。例如19.8%的乙嘧酚磺胺酯（bupirimate），以及68.1 %的毒死蜱（chlorpyrifos）。坊間亦有人提出過用醋清洗，但美國猶他洲立大學的研究就指，水果的殘餘農藥含量不會受酸鹼值（pH value）影響。

最重要是果農質素

陳文玲坦言很難用水完全沖走水果的殘餘農藥，但「沖得幾多得幾多」，而沖洗的時間就視乎市民對果農的信心，「如果你對他們很有信心，了解他們的種植方式，基本上可在農場即摘即食；如果沒有信心，沖洗多久都不敢吃」。水果的品質和安全性很視乎農民的經驗、種植方法和道德價值，如果農民選用的農藥是合乎標準的話，大部分都會在種植過程中揮發，不會殘留在水果之中。所以她提醒市民，最重要是挑選有信譽的良心果農，確保水果的源頭是安全的。