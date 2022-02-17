第5波疫情｜醫學會推WhatsApp諮詢服務　兩號碼供居家抗疫者問診

本港第五波疫情嚴峻，確診病例連續多日創新高，醫療系統不勝負荷，大批確診者在家等候多日仍未獲安排入院。香港醫學會由今（17日）中午12時起，推出「居家抗疫支援訊息站」服務，讓正在留家的市民透過WhatsApp以文字短訊問診。



「居家抗疫支援訊息站」服務將提供65562436及65574435兩個WhatsApp電話號碼，讓正在等候送院的市民以文字短訊方式，向當值醫生查詢有關身體出現的徵狀和處理方法等問題。服務由2月17日中午12時開始，一連7日，由上午9時至晚上8時運作，為公眾人士提供意見。

香港醫學會亦就市民對防疫抗疫的常見疑問，製作成「防疫錦囊」懶人包，讓市民「有備無患」。

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第五波疫情個案仍未見頂，過萬名初步確診及確診者滯留社區等候送院，但多區公立醫院急症室爆滿，要設露天位置隔離區，讓患者等候入院。

醫管局昨（16日）設立7間指定診所為患者提供協助及治療，並有3項支援給予等候轉送入院或社區隔離設施的市民，包括支援熱線、護訊聆及會診服務。當局亦會研發通報及監測平台，供社區患者上載病徵及測試結果。

▼2.17 明愛醫院在戶外隔離區增設帳篷，又向患者派發毛氈及保暖鋁紙



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▼2.16 多間醫院急症室爆滿，需要在戶外增設隔離區



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確診患者居家隔離注意事項