有小朋友穿太空人裝出街防感染　K KWONG：保護呢個位最緊要

疫情嚴峻，大部分小朋友都避免外出，減少細菌感染機會。今日有家長群組瘋傳一段僅10秒長的片段，片中所見，有一戴口罩家長帶同兩名穿著太空人充氣防護裝的小朋友，在屋苑平台公園散步，並吸引途人追上希望可以拍下小朋友得意模樣，另有途人向家長查詢：「喺邊度買?」未知是否也想買給家中小朋友。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）建議家長，想保護小朋友免受感染，最緊要保護好一個地方。



據該名家長在群組中回覆，服飾是在淘寶購買回來的，記者在淘寶網找到相關服飾價錢由40至108元人民幣不等，分成人款及兒童款，可以作為親子裝，具有防水、防塵、防飛沫等功效。

太空服內置充氣裝置

有出售充氣太空服的淘寶網賣家回覆記者查詢，該服飾內有充氣裝置，是一個跟手提小風扇差不多大小的鼓風機，充氣足夠就關上即可。大部分買家用作主題活動時扮演用服飾。

有買家購買太空服後評價：「太空服需要別人幫忙才可穿上，如果沒開風扇的時候會悶熱，但小朋友穿上後真的十分可愛。」、「上身效果非常好，走在路上回頭率很高。」

注意含氧量

記者就此事向香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）查詢，穿著這樣的太空充氣裝抗疫的可行性，他說：「如果你密封到好似太空人那樣，當然可以阻隔細菌與病毒，是什麼都可以隔得開，但注意你吸的是什麼氣呢？衣服裡面是否有足夠氧氣呢？當中氧氣的質素是如何呢？我覺得沒有這個必要。」

以我所知，新冠病毒只是會由頭部感染，即眼、耳、口、鼻會受到感染，所以只需要保護好這些區域已經可以。我們有戴口罩、眼罩已經可以， 沒有需要弄得這麼複雜，小朋友最緊要是遮住個頭部，如果穿成這樣走街跌倒的機會很大，短片中的小朋友行得比較危險。」

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）

酒精搓手液手錶

近日淘寶網有不少新穎的防疫神器上架，有網友在Facebook專頁「淘寶開心share」發文表示最近入手「搓手液手錶，超方便」，很快即有網民留言回覆，雖然很多負評表示該手錶多此一舉，但仍有支持者:「反轉戴仲好似蜘蛛俠，小朋友用都幾得意!」亦有家長認為小朋友雙手周圍摸細菌多，將搓手淚放在手錶內，非常方便小朋友隨時使用。

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搭𨋢寫字兩用筆

記者在淘寶網還發現有不少抗疫新品，這款消毒酒精噴頭筆，網店亦是疫情下按電梯神器，雙頭多功能，可裝消毒液噴霧筆，只需旋開一端筆管，倒入消毒液及搓手液，領緊密封蓋，輕鬆按下即可出液，另一端是鉛子筆，方便需要經書寫工作的人。

寶寶揹帶防飛沫隔離罩

這款是韓國媽媽們強力推薦新生兒寶寶背帶搭檔防護帽面部罩寶寶出門臉罩，防紫外線99.9%，有速乾功能，洗滌時不會變形的面料，因為背面有固定繩子可以調節，方便使用。

小飛碟消毒蓋

59秒小飛碟消毒蓋LED紫外線消毒器，產品介紹指這是便攜殺菌碗筷防病毒，可快速殺菌99.9% 隨身攜帶，掃碗碟、餐枱、電梯、口罩、眼鏡、滑鼠、假牙、奶嘴、手錶車匙，那裏需要消毒就掃那裏，是百變消毒機，而且體積小，淨重100克，出外使用非常方便。

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兒童小孩防護服

這款專為針對外出防護時使用，有大人及小朋友尺碼，產品介紹指帽子加大不貼面、材質更軟更透氣，面罩高頻處理，可防起霧變。

廁所殺菌噴霧

以銀離子消毒液，注入便攜消毒器使用，產品介紹適可用於室內空氣、衣物、沙發、馬桶等，免洗的殺菌噴霧。

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防疫病毒隔離鑰匙

一個匙扣多個功能，可觸屏、開門、按電梯、開酒瓶、開抽屜、避免直接接觸含細菌的物件 。

透明兒童防護面罩

帶兒童出行要注意防護，寶貝被風吹的流眼淚、沙塵容易迷眼、飛沫感染危害，適合3至10歲寶寶使用，高清舒適不傷眼睛，有高透光度，不扭曲不傷眼睛，人體工程學，設計全方位保護面部。