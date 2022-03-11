子女確診新冠後見「肺花」家長擔心有後遺症　醫生：留意2個徵狀

第五波疫情持續，很多小朋友亦不幸中招染疫。有多位媽媽在社交群組表示，其年幼孩子確診後照肺，肺片顯示有「花」，恐康復後肺部會留有後遺症。兒科醫生陳欣永解釋，要診斷小朋友是否患有肺炎，X光片見到肺部有「花」並不是惟一指標，還要靠醫生的臨床診斷以及「花」的位置和程度等等。而新冠病毒是有機會誘發肺炎，假如肺炎嚴重、患病時間長，小朋友便需要更長時間康復，也可能會出現「唔夠氣」、心口痛等情況。



第五波疫情每天確診人數持續破萬，當中不少是小朋友。有家長在社交平台設立群組，讓確診小朋友的家長互相交流和分享資訊。有媽媽發帖表示，醫生指其1歲多的孩子照肺後見到「有花」，醫生建議入院，她擔心地詢問要如何處理。

留意2個徵狀

兒科專科醫生陳欣永表示，「肺花」是醫生解釋給病人聽的一種用語，而診斷肺炎並不單一觀察肺片是否有花，還要配合臨床診斷、肺花的位置和程度，難以一概而論。如果肺花有機會是出現肺炎，而新冠病毒引起的肺炎主要提供支援性治療。陳醫生表示，雖然Omicron較常攻擊上呼吸道，但也有攻擊肺部的病例。如果病人因新冠病毒引起肺炎，肺炎的程度嚴重、患病時間長的話，康復時間也需要較長，有些個案康復後做運動時出現「唔夠氣」及氣喘、心口痛等情況。如子女在肺炎痊癒後出現上述情況，家長宜帶小朋友做測試，看看有沒有其他身體毛病。

新冠病情分4個級別

陳醫生表示，小朋友感染新冠病毒，病情大致分為4個級別。第一級是「冇病徵」，只是從檢測中得知；第二級是「輕微」，亦是醫生最常遇到的個案，主要是上呼吸道感染病徵和腸胃不適，包括鼻水、鼻塞、輕微咳嗽、肚瀉、嘔吐；第三級是「中等」，病徵包括嚴重咳嗽、發高燒，甚至有氣喘情況，有機會引發肺炎，照肺片的話會見到2邊肺有花；第四級會令小朋友的血含氧量低、氣促、氣喘，需要便用呼吸機協助，有機會引起多器官炎症、衰竭，甚至休克、死亡。

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（photo-ac）

肺花的程度會隨住肺炎康復而復原，但如果肺炎令肺部有損傷，有機會康復後3個月都會影響運動時的呼吸，出現氣促、氣喘，需要更多時間復原。

醫生提醒，小朋友如果只出現上呼吸道感染的徵狀，很少很少會影響肺部，不需擔心肺部受損。但如果小朋友出現氣促、氣喘就要留意，需要向醫生查詢或求醫。