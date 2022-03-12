幼童確診獨自留院恐留心理陰影　心理學家2招教家長紓解子女情緒

第五波疫情下不少小童染疫，有家長在網上群組表示，子女因發高燒需入院治療，惟防控措施下家長不能入院陪伴或探望，年幼的子女只能獨自入院。幼童獨自留院，既要面對陌生的醫護環境，又要忍受確診後的不適，難免覺得惶恐焦慮，甚至有可能出現被父母離棄的錯覺，留下心理陰影。有臨床心理學家建議，家長待子女出院後，可多擁抱孩子，讓他們增強安全感，亦可在親子共讀時間講解孩童病患住院的故事，加深他們對患病及醫院的了解，以安撫孩子的分離焦慮和助他們重拾信心。



幼童確診獨自入院 家長不可陪伴探望

日前有家長在Facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發文，指其年幼孩子因發高燒而往急症室求診，及後情況惡化更一度抽筋，需要入急症室搶救及聞氧氣，最後輾轉到過3間醫院，才獲接入院救治，不過因醫院防控措施，家長不能入院陪伴，而孩子獨留醫院期間，更要穿上約束衣綁在床上，令媽媽深感憂慮。

帖文下方有不少家長留言表示身同感受，形容子女入院與父母分開時紛紛「喊到拆天」，而身為父母，得知子女要著約束衣「綁住佢唔比佢郁」都彷彿心如刀割，當中最心痛的是，即使子女康復出院，但他們仍然「神情呆滯，連叫爸媽都唔識，好似唔認得我地咁」。甚至有家長表示，子女入院時由於情況危急，往往沒來得及說再見、或安撫好他們的情緒，子女就被帶走，恐怕他們會產生被父母離棄的錯覺，因而留下心理陰影。

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突如其來離別 幼童容易焦慮

本港臨床心理學家鄧詩琪博士指，如果幼兒突然間確診後要獨自留院，其情況通常都較為嚴重，所以家長都會手忙腳亂，又緊張又擔憂，更有可能出現情緒崩潰。此時若孩子目睹父母的反應便會更加緊張，因為幼兒的思考能力未成熟，未能完全了解當下所發生的事情，又不知道會與家人分離多久，當面對未知情況時，他們便有可能將身邊人的情緒印記在腦海，變得更加惶恐焦慮和掛念家人，情緒可能變得低落和感到無助。

鄧博士續指，這種突如其來的離別，加上要獨自面對陌生環境、醫療過程、醫護人員、其他患病兒童，的確有可能對幼兒造成某程度的心理創傷和陰影，這段經歷或許會影響孩子對環境和對照顧者的安全感。她直言，如果家長事後沒有好好處理創傷經歷，子女成長後可能會產生情緒困擾。

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家長應細心留意子女情緒

鄧博士建議，若果幼兒需要留院觀察，而家長又未能陪同，可以在請求醫護人員的同意後，給孩子一個最愛的公仔以作陪伴，或者每天畫一幅圖畫和寫一句勵志的說話給孩子，傳遞愛的訊息之餘，也可以把心中的憂愁，用正面方式抒發出來。

當子女康復出院後，鄧博士提醒，家長必須細心觀察和聆聽孩子的情緒表達和反應，因為每個孩子對惶恐經歷的反應都會有所不同，包括憤怒、焦慮、驚恐、低落等。家長記緊要保持冷靜，若孩子情緒大起大落，家長不妨多擁抱孩子，讓孩子知道已經安全。她表示，孩子或許需要一段長時間依附照顧者，才能安撫他的分離焦慮和重拾信心。

鄧博士又建議，家長可以多為孩子講故事，製造親子時光，選書時亦可多找尋關於孩童病患住院的繪本圖畫故事，説故事時多用心觀察孩子的反應和讓他們發問，盡可以回答他們每一個問題，因為每一個小問題，對於小孩來說正正是他們的經歷、感受和目睹的情況，因此千萬不要忽略他們每一個小問題。

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夫婦間應互相體諒扶持

除了孩子的情緒外，鄧博士提醒家長亦應多留意自己的情緒反應，因為孩子突然入院，家人也會同樣受到情緒煎熬，每天擔憂着孩子在醫院的狀況，又不能在身邊照顧他們，所以父母也可能變得情緒低落感到無助。她表示，夫妻之間在這段期間要更加彼此體諒，互相扶持，避免互相斥責和逃避，共同努力面對孩子的健康問題，她建議，若情況許可的話，家長可定下有規律的工作和作息時間表，以免自己的情緒也陷入不穩狀況。