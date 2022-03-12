Omicron｜確診後或有呼吸困難後遺症　參考世衛建議　自學3招紓緩

新冠肺炎患者在康復後可能會有呼吸困難、身體虛弱疲勞、喉嚨沙啞、吞嚥困難、注意力及記憶力減退、焦慮或憂鬱等症狀。台灣南投醫院表示，新冠肺炎後遺症可透過自主訓練改善，讓患者早日回復日常生活。



確診後別以為就是「無敵」，即學怎樣紓緩後遺症不適：（按圖了解）

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台灣南投醫院職能治療師張瑋珊說，世界衛生組織（WHO）有針對罹患新冠肺炎後，常見的各種症狀及自主訓練的建議，有三個方法可緩解呼吸困難：

1、將頭墊高側臥，有痰的肺葉在上方促進痰液引流；

2、坐姿腰前傾，頭、頸、手臂趴桌面或用手支撐在大腿上；

3、站姿腰前傾撐在櫃檯或購物車上，站姿背部靠牆手放身體旁，足離牆一腳長，膝微彎。



另外，運動可改善體能及思維、減少呼吸困難、增加肌肉力量、減輕壓力、改善情緒等。張瑋珊提醒應在飯後一個小時再運動，運動前後應做暖身及緩和運動，當出現噁心、頭暈頭痛、嚴重呼吸急促、冒冷汗、胸悶等不適應停止運動並就醫。

出現吞嚥困難的患者，飯後要維持坐姿、站立或行走至少30 分鐘，嘗試不同濃稠度的食物，找出易於吞嚥的食材，可從柔軟、光滑、濕潤或將食物切成小塊開始訓練；安排安靜的環境小口專心進食，且要完整咀嚼後再吞嚥，如果進食仍有困難，請尋求語言治療師的專業協助。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】