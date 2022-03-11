確診媽媽分享在家抗疫經歷　家人全部沒感染　靠飲呢樣紓緩喉痛⋯⋯

本港新冠肺炎疫情嚴峻，家長一旦確診，最關心的必然是如何可以保護家人免讓他們受感染。香港居住環境細，未必可以做到分房、分廁所使用，有確診媽媽分享，自己是如何做防疫措施至康復，幸好家人沒有受到感染。而受訪的兩位媽媽在抗疫期間，也不約而同飲用鹹柑吉水紓緩喉嚨不適，註冊中醫師陳綺琪將為大家解說箇中功效及製作方法。



陳小姐與丈夫及兩名兒子同住兩房兩廳單位，陳小姐為全職媽媽，一直負責照顧家人起居飲食。除了確診後第一日沒有煮飯做家務外，之後她都繼續做家務。「我會帶口罩、先紮起頭髮、多次洗手，才開始煮飯。煮好的飯餸分好每人一份，避免夾來夾去；會分開吃飯，兩個仔同枱吃，我在房吃，兩個仔食完後才到我老公吃。」

限制全家人活動範圍

陳小姐的兩個兒子大部分時間只能在房間活動，「兩個仔睡一間房，我自己睡一間，先生睡廳，我連睡覺都戴住一個5層口罩，他們除了吃飯都戴住口罩。」

清潔方面

雖然陳小姐丈夫檢測呈陰性，但也按太太要求每次用完洗手間，都用稀釋漂白水清潔四周，整個洗手間噴消毒，而她自己用完廁所，會清潔得更深入，「用稀釋漂白水抺勻成個洗手間，連門及地下都抺，每朝我要早過晒佢哋起身，在全屋人起身前，用漂白水抺晒成個廳同洗手間，洗手間內所有面巾、浴巾都會每晚洗一次。」

家居及個人衛生

陳小姐會用密實袋將個人垃圾密封才放垃圾膠袋，「家中所有窗開著，讓空氣流通，洗手間長開抽氣扇，開著兩部空氣淨化機。每次刷完牙，我都會用消毒洗手液洗牙刷和漱口杯。飲水改用保溫樽或水，怕用杯有口水殘留在杯子，但凡我想到口水會有機會殘留嘅地方，我就勤洗勤毒。」

暫停使用吸塵機

在發病期間，陳小姐照樣進行家居清潔，「我自己間房沒有用吸塵機吸塵，因為我怕會吸入我的細菌並留在吸塵機內，亦不會用地拖拖地，只會用有漂白水的布抺，窗簾都會每日噴消毒。」

用藥方面

陳小姐坦然最辛苦是患病頭兩日，「頭痛到像爆炸，又咳到甩肺，吃了一兩日傷風感冒咳藥才紓緩到，成個過程我試了很多不同藥物，珮夫人可以止到咳，我晚上睡前飲2茶匙，睡著可以咳少點，延長睡眠時間。由於明顯覺得自己身體好弱，所以吃了幾日西藥，紓緩了傷風徵狀，我亦暫停吃西藥，但有煲湯飲、吃維多C、陳皮燉檸檬，鹹甘桔，才感覺好點。」

(受訪者提供照片)

情緒低落

在不適期間，陳小姐感到情緒低落，最難受是無得接觸兩個兒子，她說：「每次當我覺得好辛苦的時候，我就諗住兩兄弟，我要堅持做好消毒，如果而家放棄，佢哋就會感染，一諗起佢哋有可能因為我而染疫，我就一直抺一直抺，唔敢停，幾攰都抺埋先，哥哥還識避開，但細佬唔識，我覺得我係一個帶菌者，所以我一定要隔離好自己，長時間戴住高防備嘅口罩。好難捱，但日子總要過，好快捱過，雨過天青又見彩虹，我逼自己每日準時食藥、飲維多C、無胃口都要食正餐，要令自己快點康復去，不想全家攬炒，我都好想其他家庭都可以保護到自己身邊最愛的家人。」

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李小姐是在職媽媽，育有一女，與丈夫同住一房一廳單位，她眼見身邊同事相繼確診後，為安全起見，立即安排女兒留在外婆家，自己繼續返工。「早排確診數字日日去到五萬幾宗，我同老公每晚睡覺都會戴着口罩。」

直到3月2日，李小姐第一次快測呈陽性，「感覺到喉嚨好乾，像感冒初起，可能我打齊三針，我沒發燒、沒有喉嚨痛、確診的同事叫我未有病徵就開始食藥，希望可以止住病情。」

期間李小姐有網上睇醫生，醫生安排將藥物放在李小姐家門外，「特強必理痛、傷風感冒西藥、醫生西藥我都有食，慢慢轉吃蓮花青瘟膠囊，再加我阿嫂醃製的鹹柑桔沖水，口淡淡飲又可化痰很舒服。」

日常生活

除了沖涼、上廁所外，李小姐都不會離開房間。而他先生就睡在客廳，活動都在客廳範圍，大家全程都一直帶着口罩。李小姐說：「每次用完洗手間，我都會用1比99稀釋漂白水加入噴壺周圍噴，噴牆、馬桶、洗手盆。」

分開進食

早晚三餐，都由李小姐丈夫一手包辦，「我一直躲在房間，我們沒有同時間進食用餐，一定是他先吃，他在廳吃完立即戴回口罩，我才在房裏面除低口罩吃飯，我們用即棄碗碟餐具，減低洗碗時感染細菌。」

+ 3

李小姐跟陳小姐一樣，所有個人垃圾，都會用密實袋去裝著，「我老公想到用宜家最大size的密實袋做專用垃圾袋，希望可以減低傳播比清潔工友的風險。」

(受訪者提供照片)

李小姐已近一個月沒有與女兒見面，坦言這點是最難受，「我現在康復可以上班，也不敢接女兒回家住，因為周圍都很多菌，我也有機會再感染，也跟她說明：「就算我去婆婆到睇妳，妳也不能攬住媽媽，因為我怕自己的衣服上面有菌，今日有女兒的同學全程沒有出街也確診，她媽媽也懷疑自己在外面將細菌帶回家中讓女兒受到感染，所以我也不能鬆懈。」

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中醫教鹹柑桔製作方法

以上受訪的兩位媽媽在抗疫期間，也不約而同飲用鹹柑吉水紓緩喉嚨不適，註冊中醫師陳綺琪解說箇中功效及製作方法：「鹹柑桔即是鹽加柑桔，鹽是入腎經，鹽製的柑桔特別針對虛火，咽喉腫痛。很多人在感冒初起時，會先感覺到喉嚨痛、生痱滋等症狀，要知道鹽水浪口的說法是因為可以引火下行。」

「柑桔皮與陳皮一樣，有理氣化痰、寛胸之效，當咳得厲害時，口含一塊陳皮也可以紓緩，但要注意陳皮的陳意指陳舊，要放長時間才有效，愈舊理氣寛胸效果愈好。相反，曬的時間不足，放得不久，就會變成青皮，青皮效用完全不同，以通氣為主，但醫咳不會用青皮。」

由於柑桔是整粒服用，陳醫師指中醫角度指，當中的柑橘肉非入藥用，是近來坊間流行整粒服用，古今對其說法不一，「由於柑桔、橙、柚屬寒，不過我們會叫咳的病人暫停服橘類水果，因為當中所含的檸檬酸會刺激氣道，加重咳嗽，與寒熱底無關，我不建議病人咳的時候食橙。」

陳醫師:「順帶一提，肺炎期間只可以吃兩種生果，是蘋果及梨，屬平性，無論是即食或煲水皆可，但梨非當造期，可改用梨乾，雖然梨有少許涼，但有清潤作用，特別針對肺炎後沒病痰時可以吃，但如果仍然有痰就只能夠吃蘋果了。」

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

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