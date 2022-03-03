親子｜愛錫孩子　一句「我愛你」為何不夠？其實父母還可這樣表達

編按：將愛宣之於口不壞，但若然只懂跟以一句「我愛你」來跟孩子表達愛錫之意，那就未免太單調及形式化。以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，參考一下，試試用更多方式建立良好的親子關係吧！



不知從何時起，家長學會了「寶寶我愛你」這樣對孩子的表達方式。久而久之，孩子聽慣了，家長也說多了，甚至有些孩子還會質疑家長「你真的愛我嗎？」、「你就是這樣愛我的嗎？」等。從心理學來講，孩子會看中父母是如何做的，而不是如何說的，因為眼睛是比耳朵更讓人覺得可信的。

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具體讚美孩子的正面特質

一般家長說「寶寶我愛你」時都會有一個情境，很少會平白無故地說。在表達讚美時，有一個原則，是每個人開口讚美人時，要先說：「（對方的名稱），我愛你，我愛你的…… 」當家長的肯定能夠具體，告訴孩子他看到孩子身上的積極面，比如「我看到你做功課時很專注」，又如「今天你自己刷牙了，媽媽覺得你很本事」，孩子才能感受到你對他的關注，並對你的讚美和鼓勵予以正面回應。

其實，「我愛你」這個表達很概括，所以家長可以多觀察、深思考；當你想對孩子說「我愛你」時，你真實的想法是甚麼，是希望他自信、希望他有活力，還是希望他怎樣。有了

希望才有目標，才會對孩子說：「我看到你怎樣怎樣，我覺得那個時候你都閃亮了，好可愛，我喜歡！」

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案例分析

孩子缺乏自信，所以害怕上學

有一個小學一年級的女孩，沒多久就不願意去學校。來找我諮詢的時候，媽媽已經很頭痛，媽媽說：「我每天哄她去上學的時候，都會說『寶貝，媽媽愛你，你好好去上學啊』。」可是孩子就黏着我，始終不願去上學，到現在已經好幾個月沒上學了。我問這個媽媽為甚麼天天對孩子說「我愛你」呢？她說，是想讓女兒知道即使送她到學校也不會不理她；我再問：「是甚麼讓她覺得媽媽把她放到學校就不理她呢？」媽媽說：「是因為孩子有次在學校受了欺負不敢說，老師發現後找她，但她當時有事沒有及時趕到學校，讓孩子受驚」。

看來是孩子被嚇到，媽媽才努力用語言表達「寶寶，我愛你」，但孩子依舊害怕上學。所以，家長應該在孩子能夠安心上學時就告訴她：「媽媽會和老師講，一旦有小朋友對她不友好，她就可以告訴老師，讓老師告訴父母。」同時，我讓家長提升孩子的自信心，表揚孩子在上學期間的每一點進步。

由此，家長觀察到孩子的正面特質，發現孩子自身的能力，並給予讚美，讓孩子得到鼓勵；基於這些出發點來面對孩子的成長路，孩子會越來越好。

有能量的說話

除了「寶寶我愛你」，還有甚麼話可以向孩子表達愛？可以回應：

我看到你做功課時很專注，我很佩服你的專注。

今天你自己……了，媽媽覺得你本事了，好棒！

這個不是那麼容易的，你是怎麼做到呢？

心理小知識

在現代心理學中，關於如何讚美的原則是，平實，以現實為基礎，要有自己的標準或社會公認的標準；非評價的、表達充足的、看到的優先表述；不拖延的立即表達或回應；不帶有家長明顯的期待（因為期待也是一個壓力）；符合心理健康和倫理的、表達家長清晰界限的、有一致性的、為孩子健康成長、體現關心的讚美等。

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《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】