他會是好爸爸嗎？神隊友5個必備條件：隨時能放下手機幫忙超加分

人家都說「好爸爸」要等小孩生出來後才能觀察出來....但根據妞編輯看媽媽妞真心話社團中的多位媽媽分享，還是列了5個觀察另一半是否為「好爸爸」的條件......



很多人對結婚、生小孩有疑慮，就是擔心另一半不夠給力。根據媽媽妞真心話的媽媽們討論、還有妞編輯的個人經驗，大家可以從男方的5個行為，大致判斷他未來會不會是好老公、好爸爸～

1. 觀察他對不喜歡的事情的處理態度

生小孩後生活中會犧牲很多自己的娛樂，多出許多自己不喜歡做的事情。例如幫嫩嬰擦大小便、接嘔吐物，無止盡的陪玩、講故事。每個人都以為自己有很多的耐心，但真正遇到後心情又不一樣。

倒不如從交往時期就觀察他對「不喜歡的事情」的處理態度，可以做個對比……包含觀察他的耐心跟包容心。在他很累、或是忙著打電動的時候要求他為你做一些小事、或是你覺得很重要卻沒空做的事情，看看他的態度如何。

如果他願意為你放下手機、睡到一半從床上爬起來、滿足你的需求，那就代表他願意把你放在第一位，以後有了小孩也有很大的機率在這狀況下繼續為家人付出。但這當然是彼此互相付出的，在我們能力所及當然能自己做的事情會自己做，我們只想看看另一半有沒有「隨時提供支援」的能力跟積極度而已～

2. 平時有沒有積極地包辦家事

家事真的很重要，有多少夫妻在有了小孩以後，才明白洗衣機、洗碗機、掃地機器人有多重要。媽媽因為生產完、有了小孩後，勢必會有大部分的生活重心都放在小孩身上，或是小孩特別黏你、一刻都脫不開身。

那麼為了居家生活品質，老公自然是一手包辦家裡的大小事，但如果他的衛生習慣不好、又叫不動，那就可以想見以後的婚姻生活都是「他覺得不髒、你覺得髒你來掃」。

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3. 你無理取鬧、情緒低落時，他的安撫方式

生產前、後都會有一段低潮期。那種低潮是不知從何而起的憂鬱，也非常需要家人的支持與陪伴。而你的另一半在面對你的情緒時，他是否都能接住？還是他自己也很容易沒耐心？

如果在這時候就發現他不容易察覺你的情緒、常不會看場合講話，就應該多溝通，甚至是發明一個暗語，只要你講這句話就代表你真的不開心，他應該要認真、嚴肅的看待你的心情。（老公不要在自以為幽默了XDD）

4. 你們的溝通方式如何？

相信有很多對「自認隨和」的情侶，在交往期間都沒吵過架。但其實不是不吵架，只是把問題繼續埋起來不碰也不看，彼此的矛盾也衝突就沒有真正的彼此了解跟化解。

但有了小孩後很多事情都會浮上檯面，小孩的教養方式、生活用錢觀念……很多事情都無法再將就。所以打算結婚、生小孩的各位，也該好好考慮、審視自己的溝通方式是不是正向且積極的處理。有問題就講開、而且真正的想出解決辦法且實行。以免到時候累積許多怨氣．就算是小事，一次爆發也會無法控制。

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5. 看他平常如何跟親朋好友的小孩相處

不得不說有沒有孩子緣是需要看天份跟練習的。如果老公再生小孩以前，沒有孩子緣也不願意練習，你實在是很難信任他作出的承諾：我會對我的孩子好。

倒不如在他有意願想生小孩的時候、或是女方懷孕後，就先請他多跟小朋友相處，讓他了解各年齡層嬰兒、幼兒的行為模式。好歹有個練習機會，他才不會等小孩出生後手忙腳亂、腦袋／經驗一片空白的當爸爸。

維繫婚姻其實很簡單，難的是養小孩。有了摯愛的第三者後，對小孩的養育方法、教養觀念也不可能每次都一致。但最怕的不是起衝突，是有了衝突後沒有溝通化解，導致心口的傷痕越來越嚴重……兩人的愛情、婚姻也一去不復返。

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