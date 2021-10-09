你懂分辨好男人或壞男人嗎？選美冠軍分享2大準則　早斬纜免受傷

媽媽說選老公要選不抽煙、不喝酒，孝順父母的…」傳統觀念認為，只要不煙不酒，就可被歸類為好男人，但事實真的如此嗎？經常在社交平台上暢談兩性關係的網紅許愫恩（2014 Astro國際華裔小姐冠軍）認為，抽煙喝酒雖然是不良習慣，但絕對不是審核準則。那怎樣才算是好男人呢？



「有抽煙、喝酒習慣就被視為不是好男人，主要因為早年煙酒都是作為應酬之用，在日常生活中也比較少看見煙酒的蹤影，這就相等於煙酒男人常會往外跑，不顧家。但來到這個年代，煙酒已經隨處可見。」許愫恩續指，不少人也會把孝順男人和好男人畫上等號，例如，我們常會聽到「我會愛上他是因為他很孝順」，但她直言：「孝順是做人的本分，不等於好男人。」她說，如果一個人不孝順，他不僅不可能成為自己的另一半，就連當朋友也要再三考慮。

對於好男人的準則，許愫恩說：具備責任感、有遠見。「有責任感的男人在做任何決策、決定之前都會經過深思熟慮。」舉例，面對情感誘惑時，他會考量到這件事帶來的後果，以及對女友的一份責任感。至於遠見，有遠見的男人不會貪圖眼前少許的利益，而是會做更全面的考量。「打個比喻，老婆生小孩該去私人醫院還是政府醫院？有的男人會選擇尊重老婆的意願，有的就會建議老婆到政府醫院生產，希望把錢省下來，作未來開銷。」她認為，所謂的遠見沒有對與錯，因為每個人的想法皆不同。「只是我會覺得有遠見的男人很吸引。」

許愫恩比較喜歡有事業心的男人，不過她亦表示，選擇有事業心的男人，就必須理解他大部分心思都會放在事業上，不會有太多時間向你噓寒問暖。「如果想要男友給你無微不至的照顧，那你可能就要接受平凡生活。」因為這世界上沒有一個人是一百分的，取決於本身的擇偶條件。

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不要只圖他愛你

不過她強調，女人在挑選另一半的時候，千萬不要只圖他愛你，因為每個人在每個階段對於愛的要求皆不同，也會因應環境而有所改變。「在你20歲的時候，男人願意每天給你送餐點，你就會覺得這是愛；25歲的時候，你會希望他可以經常接送你上下班；來到30歲，和另一半已經結婚生子，但只要他沒有幫忙餵孩子喝奶，你就會開始覺得他不愛你了，甚至覺得他變了。」許愫恩正在處於一段姐弟戀。隨著自己踏入30歲，讓她開始迫切想要進入婚姻，但另一半還沒有心理準備。「很多人或許會說，他不要結婚就是不夠愛我，但真的如此嗎？」或許有些人會選擇直接放棄尋找下一個願意和自己結婚的人，但她說：又有誰可以肯定下一個一定願意配合你呢？

「這也是為什麼初戀一般上走不到最後，因為不曾試過，所以常會抱著一種『下一個一定會遇到更好』的心態，但其實說到最後，一段關係能走到最後非常講求時機。」為什麼周杰倫最後會選擇和昆凌結婚？是因為真的找到人生最愛，還是他在想要穩定下來的時候，遇上了昆凌了呢？許愫恩看重婚姻，不過她始終認為，婚姻不過是一紙契約，更重要的是能夠和愛的人牽手走過一輩子。

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不守承諾、自私小氣 認清本質 好走不送

許愫恩談過4次戀愛，之前3次都是遇到壞男人，遭到對方背叛。「所以對於壞男人，我感觸很深。」她說，壞男人元素包括不守承諾和自私；不守承諾的男人，隨口許下承諾卻從來不會實現，甚至利用女人對他的感情來滿足自己的利益。至於自私的男人，她指：「雖然我這樣說可能會被很多人罵，但我認為，每個人賺錢都不容易，從一個男人對你的花錢程度，就能看出他對你的用心程度。」她舉例解釋，你要求男友給你買1000馬幣（折合約1850港幣）的包包，他不願意，那就代表他對你沒有心或不愛你？非也。而是當你相中一個包包，即便他沒有能力，他也會想盡辦法尋找替代方案，把你的一切放在心上。「你不要奢望一個自私、小氣的男人會願意幫你照顧你的父母，因為根本不可能。」

回想起過往幾段戀情，她說：真的猶如電影情節。「我曾收到匿名訊息、在車上發現口紅…」當時她的情緒非常不穩定，因為每天都在尋找前任背叛的證據。「那時候我家人還以為我精神有問題，因為家人會覺得他（前任）是好男人，為什麼我要去懷疑他？」但她說，要相信自己的第六感，因為對方真的出軌了。「被發現後，他要求原諒，說自己只是犯了所有男人會犯的錯，而且他在我身上也花了不少錢。」回想起對方當時的嘴臉，她直言：「真的很噁心。」但也因為這些經歷，才造就了今天的自己。「以前我會依靠伴侶作為我快樂的來源，像是，今天他有自動和我說早安、晚安，我就會很開心；但只要他有一天沒說，我就會悶悶不樂。」而現在的她認為，快樂源於自己，伴侶的舉動只是額外附加。

俗話說：男人不壞，女人不愛。這是不是代表女人都有自虐傾向，喜歡壞男人？對於這個說法，她認為：「我想這裏所指的壞男人是有點霸道總裁的感覺，對外人很兇，對自己的女人卻猶如暖男，絕非那種會對女人拳打腳踢，或經常惹事生非的男人。」她笑說，有什麼女人會喜歡被男人打啊？

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：好男人or壞男人? 許愫恩分享辨識準則】