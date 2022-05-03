早點起身頭腦更清醒？醫生卻因「一原因」　反而鼓勵孩子晚點起床

編按：台灣政府早前宣佈，當地高中生下一學年起可不用太早返回學校，有專家指，讓學童睡多一點，其實比要求他們早起床上學更有益於學習。雖然香港目前並沒這樣的措施，但作為家長的你，會支持這樣的議論嗎？



上學時間延後，你贊成嗎？

高中生延後上課 自主學習更彈性

台灣教育部日前宣布自2022年9月開始，在當地各高中實施新制，第一節課（8:10）前不得強制要求學生到校，且早自習、第八節課後輔導禁考試，也會減少朝會次數，讓學生有更多自主學習的空間。

然而晚一點到校，真的對孩子有幫助嗎？針對此，小兒科醫生黃瑽寧也在Facebook專頁表達看法。

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早上7點孩子身體雖醒 腦袋卻跟不上

黃瑽寧表示，多年前有寫文章分享，關於成年人與青少年的生理時鐘差異：「科學家曾測量過10歲到15歲青少年的生理時鐘，發現當（晚上）9點鐘左右，成年人已經感受到夜晚的來臨，開始有點睏時，青少年的褪黑激素卻還沒開始分泌，一點睡意也沒有。」

「而到了早上7點鐘，成年人的褪黑激素已經下降，正在清醒的時候，青少年卻還在生理時鐘的睡眠期，就算身體叫醒了，腦袋也尚未清醒。」

睡飽一點、增進親子互動好處多

這解釋了為甚麼早上許多孩子總是賴床不起。黃瑽寧指出，全世界的研究都顯示，只要早上上學時間延後個一、兩小時，就可以大幅增加中學生的學業成績表現；多出來的這些時間孩子能睡飽一點、或是每天多了可以與孩子談心機會：「是親子相處中極為寶貴的時間。」

事實上，有不少孩子因為需要父母接送，配合早起並早一點到學校；也有父母因為孩子學校早上課，送完後到公司等上班，而這次教育部針對高中的上課新制，引起不少家長討論。

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延後上學？網友：「國小跟幼稚園更需要阿！」

網友留言：

．「政府機關8點要上班，我又買不起上班地點（台北市）附近的房子，只好想辦法遷戶口念辦公室附近的國小，讓孩子6點多起床配合我7點前出門，在車上補眠，我對不起我的小孩！」

．「上課時間真的太長了，一整天下來有些還會送去補習班到8、9點回家的，腦袋怎麼可能好好休息」

．「這種現象我早就發現了，孩子早上起床甚麼都不想吃，不想動，只會發呆放空…」

．「8:10到校都太早，高中可以自己上學，就沒有家長接送的問題，只有家長要不要放手的問題。不過，有改善總比沒改善好。」



也有不少爸媽持不同看法：

．「那就拭目以待吧！懷疑課業會變好，應該更多時間玩手機吧…」

．「睡飽很重要，但學習還是很需要自律！」

．「不是晚點上課的問題吧，是要如何減輕學生的課業壓力，況且晚一小時上課，孩子怎麼接送，父母要上班！」

．「應該先推動工時配合學校時間，家長真的很難！」

．「應該國小跟幼稚園先實施才對吧！」



無論如何，孩子需要充足的睡眠時間是事實，無法配合家長的上班時間也是一個問題，只能看新制上路後，衍生出的配套措施是否到位了。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：上學時間延後能睡飽一點？兒科醫師：「青少年的生理時鐘，比成年人還長！」】