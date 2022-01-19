惡劣婆媳關係斷捨離！逆媳5招應對野蠻奶奶　當佢5歲細路順翻條氣

婆媳關係一直是許多人煩惱的問題……自古以來的長幼尊卑、情緒勒索，都讓媳婦有苦說不出，甚至還有人為此而抑鬱症、自殺。妞編輯最近剛好看到一本書，覺得裡面有很多內容可以教大家轉念，拋下人際關係沈重的包袱。



你跟老公合，但不代表你跟他的家人也很合啊....遇到真的處不來的姻親親戚，就避而遠之吧！

《丟掉人生清單，定義自己的快樂結局》是由本田晃一所著。他認為：「越是溫柔體貼、願意為他人而努力的人，越容易受人際關係所苦。若是想快樂，就越要正視自己的需求，以『自己真心想要』為優先處理事情。」因此在書中便列了幾項心靈斷捨離的清單，幫助我們擁有更健全的、更健康的人際關係。

妞編輯也從中挑選5個適合應用在婆媳關係的斷捨離清單，幫助大家在姻親關係中，活得更自在！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 戒掉「自以為」被討厭的誤解

每個人都曾經有過人際關係上的糾紛，但很多時候這並不是你個人的因素，作者本田晃一是這樣想的：「人際糾紛就像是災難，它並不會挑對象，只是剛好發生在你身上。」建議我們不要把別人的敵意都當成針對自己，也不要讓有毒關係持續的影響自己的個性。長輩的敵意，可能是對自己的親子關係沒有安全感，或是他表達的方式不恰當，也可能是對每個人都是如此。

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2. 戒掉「不准自己討厭別人」的圓滑處事態度

對老公的家人，我們有著不得不與之好好相處的限制，但人生有限，我們對這些不好相處的人，有時候保持著敬而遠之的態度就好。有時候也應該正視自己心靈的感受，練習拒絕。如果一開始很難說出口，本田晃一建議：「從說謊開始也沒關係。」例如：「我今天比較忙、不跟老公回家了！」、「我今天不舒服，所以只能在房裡休養。」以此避開跟自己不喜歡的人相處。但也不是一開始就斷絕關係，而是循序漸進的緩慢後退，將彼此的關係拉開到你覺得舒服的距離。

3. 不再把心力放在討厭的人身上

若是遇見避之唯恐不及的人，我們可以有兩種做法：一個是不動聲色的保持距離（參見第二點）；第二個是調整互動方式。與其讓對方喜歡自己，不如自己先試著散發出友善的光芒。本田晃一認為，對你不尊重的人，可能是自己在成長過程也沒有被人尊重的對待過。這樣一想不是也很可憐嗎？因此本田晃一建議可以抱著「憐憫」的心態和他友善的互動，說不定相處情形就會逐漸變得好轉喔～

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4. 不再要求對方展現出同等關愛的心態

關心的表現方式不同，有時候長輩的囉唆、過度干預，也是關心、關愛的另一種呈現方式，但當然，這不代表我們就要一昧的委屈自己，承受「自己不喜歡的關愛方式」。如果你已經有做好黑化、逆媳的心理準備，也不妨直接提供「相處說明書」給他，明言表示自己喜歡怎樣的相處模式，說不定會有意想不到的改變～

5. 不再與責難自己的人作對

有婆媳問題存在，身為晚輩的我們難免會納悶為什麼自己一直被找碴？除了他自己本身成長環境，讓他不知道怎麼好好說話，也有可能是純粹把你當出氣筒，或是你們長久以來積怨而已：你罵我一句、我頂一句、你給我擺臉色、我粗手粗腳。

本田晃一也提出最後一個最簡單也是最有效的辦法：無論對方說什麼，都不回應，並把對方代換成5歲小孩。本田晃一：「把他們套上「5歲小孩被亂發脾氣的父母教訓一頓後，失控爆哭」的特效濾鏡看待。」用這心態看待對方，就算對方再怎麼沒禮貌、惡毒，我們也比較能用心平氣和地保持冷靜，也能避免自己被對方的話傷個正著而心靈受創。

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